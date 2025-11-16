Es tendencia:
Deportivo Madryn 1-0 Morón EN VIVO y ONLINE vía DSports y DGO por las semifinales de la Primera Nacional: gol de Postel

Se define el Chubut el boleto a la final del reducido por un lugar en la máxima categoría del fútbol argentino.

Por Agustín Vetere

© @depmoronoficialDeportivo Madryn y Morón vuelven a verse las caras.

En el Estadio Abel Sastre, Deportivo Madryn recibe este domingo a Deportivo Morón desde las 17 por el partido de vuelta de las semifinales del reducido de la Primera Nacional. Con arbitraje de Pablo Echavarría, el encuentro se podrá sintonizar a través de DSports y su plataforma DGO.

En el oeste bonaerense, el Gallito sacó ventaja en la serie el último fin de semana al imponerse como local y por la mínima por el grito de Franco Vázquez. De todas formas, el combinado de Chubut tiene ventaja deportiva, por lo que cualquier victoria lo depositará en la final. En cambio, Morón clasificará solo con empate o triunfo.

El gol de Postel para Madryn: 1-0

Tweet placeholder

Minuto a minuto

Las formaciones de Deportivo Madryn y Morón

DEPORTIVO MADRYN: Yair Bonnín; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Santiago Postel, Diego Martínez; Federico Recalde; Bruno Pérez, Nazareno Solís, Diego Crego; Luis Silba y Germán Rivero.

DEPORTIVO MORÓN: Julio Salvá; Juan Manuel Cabrera, Franco Lorenzón, Franco Vázquez, Joaquín Livera; Emiliano Franco, Matías Ballini, Yair González, Santiago Kubiszyn; Juan Olivares e Ivo Costantino.

Qué pasa si Deportivo Madryn gana, empata o pierde con Deportivo Morón por el reducido de la Primera Nacional

La ficha del partido

  • Hora: 17.15 
  • TV: DSports 
  • Árbitro: Pablo Echavarría 
  • Asistente 1: Gabriel Chade 
  • Asistente 2: Diego Martín 
  • Cuarto árbitro: Álvaro Carranza 
  • Estadio: Abel Sastre 
agustín vetere
Agustín Vetere

