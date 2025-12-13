Llegó a Boca en 2016, salió 8 veces a préstamo y se irá libre tras 9 años para seguir su carrera en el ascenso

En un mercado de pases que promete muchos movimientos, Boca le pondrá punto final a una de sus relaciones contractuales más extensas del club en el siglo. Después de 9 años y medio, Nazareno Solís dejará de pertenecer al Xeneize para continuar su carrera en Deportivo Madryn.

El delantero terminará su vínculo el próximo 31 de diciembre y dejará de ser futbolista del equipo de la Ribera. Con el pase en su poder, llegará a la Patagonia, donde jugó cedido durante todo 2025 en la histórica campaña donde casi consigue el ascenso a la Liga Profesional.

Solís llegó gratis al equipo de la Ribera en agosto de 2016 en el medio de un reclamo de Talleres por haberse marchado libre. Con Guillermo Barros Schelotto de entrenador, disputó solo 4 partidos, sin anotar goles, pero aportando 2 asistencias en el campeonato 2016/17, que luego ganó Boca.

De ahí en adelante, sin lugar en el Xeneize, comenzó una larga seguidilla de préstamos. En la última década, vistió las camisetas de Huracán, San Martín de San Juan, Aldosivi, OFI Creta (Grecia), Alvarado, Patronato, Gimnasia de Mendoza y Deportivo Madryn.

La buena campaña de Solís en Madryn

Con 31 años, Solís encontró su lugar en el equipo de la Primera Nacional, que se convirtió en el segundo en el que más partidos disputó en su carrera. En toda la temporada jugó 39 compromisos (36 como titular) y solo se perdió 3. Además, convirtió 5 goles y dio 10 asistencias.

Tan bueno fue lo de Nazareno en Deportivo Madryn que seguirá durante una temporada más. Tras finalizar su etapa en Boca, firmará su contrato en el equipo aurinegro hasta diciembre de 2026.

Todas las salidas a préstamo de Nazareno Solís desde que llegó a Boca

2017/18 – Huracán : 0 goles y 0 asistencias en 11 partidos (446 minutos)

– : 0 goles y 0 asistencias en 11 partidos (446 minutos) 2018/19 – San Martín de San Juan : 1 gol y 4 asistencias en 19 partidos (1.090 minutos)

– : 1 gol y 4 asistencias en 19 partidos (1.090 minutos) 2019/20 – Aldosivi : 3 goles y 1 asistencia en 18 partidos (1.300 minutos)

– : 3 goles y 1 asistencia en 18 partidos (1.300 minutos) 2020/21 – OFI Creta (Grecia) : 1 gol y 1 asistencia en 13 partidos (441 minutos)

– : 1 gol y 1 asistencia en 13 partidos (441 minutos) 2022 – Alvarado : 3 goles y 2 asistencias en 28 partidos (2.249 minutos)

– : 3 goles y 2 asistencias en 28 partidos (2.249 minutos) 2023 – Patronato : 3 goles y 5 asistencias en 38 partidos (2.087 minutos)

– : 3 goles y 5 asistencias en 38 partidos (2.087 minutos) 2024 – Gimnasia (Mendoza) : 5 goles y 11 asistencias en 42 partidos (2.909 minutos)

– : 5 goles y 11 asistencias en 42 partidos (2.909 minutos) 2025 – Deportivo Madryn: 5 goles y 10 asistencias en 39 partidos (2.928 minutos)

