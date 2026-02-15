Es tendencia:
logotipo del encabezado
Primera Nacional

Dónde ver por TV y qué canal pasa Los Andes vs. Almirante Brown por la Primera Nacional

Todos los detalles relacionados con la transmisión del compromiso correspondiente a la primera fecha de la segunda categoría de Argentina.

Por Gabriel Casazza

Seguí a Bolavip en Google!
Los Andes y Almirante Brown, frente a frente.
© Los Andes / Almirante BrownLos Andes y Almirante Brown, frente a frente.

Comenzó a disputarse una nueva edición de la Primera Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino. Se trata de una edición que cuenta con una particularidad realmente importante, ya que, después de una enorme cantidad de tiempo, dicha divisional dejó de ser transmitida por la señal que contaba con sus derechos.

En medio de ese panorama, este domingo, desde las 17:30 horas de la República Argentina y por la primera fecha, Los Andes y Almirante Brown se encuentran frente a frente con el Estadio Eduardo Gallardón de Lomas de Zamora como testigo y como escenario. El partido podrá verse únicamente a través de LPF Play, la plataforma de la AFA.

Bajo esa órbita, tanto el Milrayitas como la Fragata intentarán comenzar el siempre complejo torneo de la Primera Nacional de la mejor manera posible, sumando de a tres unidades. Dicho encuentro podrá visualizarse, exclusivamente, por intermedio de LPF Play. No es un detalle menor que, actualmente, esa plataforma es gratuita.

Paso a paso para ver los partidos de la Primera Nacional por AFA Play

Paso 1 – Elegir desde donde ver el partido.

  • Desde la computadora o notebook, ingresar al navegador de internet y colocar la dirección www.lpfplay.com.
  • Desde el celular:
    • Para teléfonos Android, ingresar a la Play Store, buscar la aplicación con el nombre “LPF Play” e instalar la misma.
    • Para teléfonos Iphone, buscar “LPF Play” en la App Store e instalarla.
  • Desde un SmartTV (*), ingresar a la tienda de aplicaciones, buscar “LPF Play” e instalar la aplicación. También se puede encontrar en dispositivos como AppleTV o Chromecast conectados a la TV.
Después de la polémica, se confirmó la televisación de la Primera Nacional y B Metropolitana

ver también

Después de la polémica, se confirmó la televisación de la Primera Nacional y B Metropolitana

(*) Si la aplicación no aparece en la tienda de aplicaciones del TV, es probable que no soporte la misma. En ese caso se puede utilizar un dispositivo externo o elegir otras opciones como conectar la notebook a la TV vía HDMI.

Paso 2 – Una vez dentro de la plataforma, elegir en el Menú la categoría correspondiente al partido que se desea ver (Primera Nacional, Primera B, Campeonato Femenino o Proyección).

Publicidad

De acuerdo con el dispositivo utilizado (Web, celular o SmartTV) este menú se puede encontrar en la parte superior o en los laterales de la pantalla.

Paso 3 – Elegir el partido y darle Play.

Buscar en la tira de contenidos “En Vivo” el partido que se desea ver. Una vez seleccionado el mismo se ingresará a la pantalla de información del encuentro. Hacer clic en el botón “ver evento” y comenzará a verse el partido.

Detalles de las transmisiones

Las transmisiones constarán de una producción que incluirá:

  • 3/4 cámaras por partido.
  • Relator y Comentarista.
  • Repeticiones y resumen de jugadas.
  • Contenidos complementarios (llegada de equipos / Vestuarios / Notas en la previa y al finalizar el partido).
  • Contenidos especiales (seguimiento de equipos, arenga previa, charlas técnicas, etc.)
Publicidad

En 15 días se realizará la presentación de la plataforma en el predio de Ezeiza conjuntamente con el equipo periodístico que contarán las transmisiones.

Así se disputará la Primera Nacional

ZONA A
All Boys
Colón
Deportivo Madryn
Mitre (Santiago del Estero)
Los Andes
San Miguel
Chaco for Ever
Defensores de Belgrano
Estudiantes (Buenos Aires)
Godoy Cruz
San Telmo
Ferro Carril Oeste
Ciudad de Bolívar
Racing (Córdoba)
Deportivo Morón
Acassuso
Central Norte
Almirante Brown

ZONA B
Gimnasia (Jujuy)
Atlético Rafaela
Chacarita
Deportivo Maipú
Quilmes
Atlanta
Agropecuario
San Martín (San Juan)
Almagro
Gimnasia y Tiro (Salta)
Tristan Suárez
Nueva Chicago
Patronato
Ferrocarril Midland
San Martín (Tucumán)
Atlético Güemes
Temperley
Colegiales

Publicidad
Gabriel Casazza
Gabriel Casazza

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
Toti Pasman

¿Ciclo cumplido para Gallardo? River está desorientado

ggrova
German García Grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
La insólita denuncia que involucra a un jugador del plantel de Boca: "La plata no está"
FA (No Usar)

La insólita denuncia que involucra a un jugador del plantel de Boca: "La plata no está"

Imposible no darle RT: el tuit de Los Andes apenas entró Brey en Boca
Boca Juniors

Imposible no darle RT: el tuit de Los Andes apenas entró Brey en Boca

Simeone cruzó a Oblak tras el papelón de Atlético de Madrid: "No comparto"
Fútbol europeo

Simeone cruzó a Oblak tras el papelón de Atlético de Madrid: "No comparto"

Pochettino reveló su cruce con Messi cuando lo sacó: "Tenés que preguntarme"
Fútbol Internacional

Pochettino reveló su cruce con Messi cuando lo sacó: "Tenés que preguntarme"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo