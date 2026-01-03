Fue campeón en River y la Selección Argentina, enfrentó al Real Madrid en el Mundial de Clubes 2025 y ahora será refuerzo de Almirante Brown

El fútbol argentino sigue teniendo movimiento dentro de su mercado de pases, donde Almirante Brown quiere tener una mejor campaña que en 2025 y así, de una vez por todas, lograr el ascenso a la Liga Profesional. Para ello, precisa sumar refuerzos. Y en las últimas horas adquirió a un defensor que disputó el último Mundial de Clubes.

Debutó con la camiseta de Racing, pudo ser campeón del Clausura 2008 con River y también con la Selección Argentina en el Mundial Sub 20, que se disputó en Países Bajos durante el 2005. Luego, la carrera de Gustavo Cabral lo llevó a Arsenal de Sarandí, y más tarde se mudó al exterior para jugar en Tecos (México), Levante y Celta de Vigo, en España, y retornó a tierras aztecas para ser ídolo en Pachuca.

Con su último equipo en el exterior, Cabral conquistó el Apertura 2022, la Copa de Campeones de la Concacaf, el Derbi de las Américas de la FIFA y la Copa Challenger de la FIFA, en 2024. Fue capitán y referente. Logró dejar una huella imborrable en la institución, y también participó del último Mundial de Clubes, donde fueron eliminados en la fase de grupos tras las tres caídas ante Al-Hilal, Real Madrid y RB Salzburg.

Durante las últimas horas, tras ser presentado como refuerzo de la Fragata, con quien buscará el ascenso, el Sargento habló con los canales oficiales del club situado en Isidro Casanova, y confesó sus sensaciones: “Llegar a Almirante para mí es especial, es un sueño de chico. Me crié en la Ciudad Deportiva, no he jugado en las inferiores de Almirante porque, bueno, empecé en Racing, pero sí tengo recuerdos encontrados”.

Gustavo Cabral discute con Antonio Rüdiger. (Getty Images)

Las estadísticas de Gustavo Cabral en su carrera

El estreno de Gustavo Cabral se produjo el 12 de diciembre de 2003, donde jugó con la camiseta de Racing en el empate ante Olimpo de Bahía Blanca. Con el paso del tiempo se transformó en un pilar de la defensa y llegó a disputar 112 encuentros: anotó tres goles.

Publicidad

Publicidad

ver también Mientras espera por la salida de Sebastián Villa, Independiente Rivadavia se reforzó con un jugador de Racing

ver también Gallardo lo puso en Primera, se fue libre de River y ahora jugará en el ascenso

Más allá de lo que fueron sus inicios, el defensor nacido en Isidro Casanova tuvo la fortuna de jugar como profesional en 667 partidos. Allí, anotó 28 goles y aportó 7 asistencias en los 56.717 minutos que sumó en 23 años de carrera.

DATOS CLAVES