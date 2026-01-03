Eduardo Domínguez borró a Lucas Alario de Estudiantes: no será tenido en cuenta y deberá buscar club

Estudiantes encara el 2026 con el objetivo de defender la corona obtenida en el Torneo Clausura y consciente de que volverá a jugar la Copa Libertadores. Luego de asegurar la continuidad de Eduardo Domínguez, que renovó su vínculo por dos temporadas más, se confirmó que Lucas Alario deberá armar las valijas para irse del club.

El propio entrenador se contactó con el delantero para comunicarle que no iba a ser tenido en cuenta. Por eso, pese a que todavía tiene un año de contrato por delante en la institución pincharrata, tendrá que encontrar una salida para la continuidad de su carrera.

Alario venía de cerrar el año con una sonrisa, no solo por haber obtenido dos títulos, sino por haber marcado el doblete para que Estudiantes coronara el 2025 con el Trofeo de Campeones. Más allá de haber sido clave, se quedó afuera del proyecto futbolístico para lo que viene.

A pesar de sus dos goles en la final ante Platense, el año del Pipa en el Pincha estuvo lejos de ser positivo en lo individual. Su rendimiento no estuvo a la altura de las expectativas y fue criticado por los hinchas, sobre todo cuando le tocó reemplazar a un hombre clave como Guido Carrillo en los Playoffs del Clausura

El ciclo de Alario en Estudiantes terminará con 1.185 minutos en cancha, repartidos en 29 partidos de carácter oficial. En este tiempo, consiguió anotar tres goles y no aportó asistencias. Aún así, se despedirá con dos estrellas.

La palabra de Alario cuando anotó el doblete ante Platense

“Es increíble. Tengo felicidad. Todo se dio. Nos hicieron un gol arrancando el segundo tiempo, sentimos el golpe, pero dimos muestra del carácter. De no bajar los brazos. En lo personal me tocó a mí ayudar al equipo, pero esto no es nada sin el grupo”, declaró el delantero tras el triunfo ante el Calamar.

Y agregó: “Es complicado cuando el gol no llega porque a los 9 se les exige que hagan goles. Tenía que tener tranquilidad, trabajar, no volverme loco y tener la humildad y la educación de saber esperar y aportar desde otro lado”.

“A uno le llegan las críticas, lo golpean, somos seres humanos. Convivimos con una sociedad pasional y en un fútbol que es así. Pero por mi personalidad, me fortalece. Fue un premio a todo eso”, cerró.

DATOS CLAVE

Lucas Alario dejará Estudiantes tras jugar 29 partidos y marcar tres goles oficiales.

dejará Estudiantes tras jugar y marcar oficiales. El delantero anotó un doblete ante Platense para ganar el Trofeo de Campeones 2025 .

ante Platense para ganar el . El técnico comunicó a Lucas Alario que no será tenido en cuenta para 2026.

