Foster Gillett define el futuro de Cristian Medina: se aleja de Estudiantes al ser seguido por un campeón de la Premier League

Aún con cierta resaca dulce por los dos títulos conseguidos sobre el cierre del año, en Estudiantes de La Plata poco a poco empiezan a aparecer los dolores de cabeza. Y a día de hoy, el más grande pasa por la continuidad de Cristian Medina, la cual todo indica que pende de un hilo y en las oficinas de León son conscientes de una realidad un tanto incómoda: retener al volante no depende exclusivamente de ellos, sino de los dueños de su ficha.

La situación contractual del mediocampista es el eje del problema. Vale recordar que su arribo al Pincha no se dio mediante una compra tradicional, sino que fue el Grupo Foster Gillett quien a principio de año ejecutó la cláusula de rescisión en Boca (15 millones de dólares) para luego colocarlo en el conjunto platense. Esta ingeniería financiera deja a Estudiantes en una posición de debilidad: la potestad sobre su destino está en manos de los inversores.

En ese sentido, los pretendientes no serían un problema para el volante de 23 años. Y de acuerdo a Olé, el grupo empresario ya estaría evaluando mover la ficha hacia ligas con mayor poderío económico. Desde Brasil, tres gigantes han mostrado interés: Flamengo, Fluminense y Botafogo. Pero la amenaza no es solo regional; ya que en Europa el Leicester City de la Segunda División inglesa también tendría al argentino en su carpeta de posibles refuerzos.

Cristian Medina podría seguir su carrera en el exterior (Prensa Estudiantes).

La confesión de la dirigencia

La asimilación del caso en Estudiantes parece ser total. Al punto que el mánager del club, Agustín Alayes, no anduvo con vueltas para dejar en claro el panorama de la situación. “Medina no depende de nosotros, es el único jugador por el cual la injerencia en la toma de decisiones es menor“, sostuvo en DSports, admitiendo que la opinión de Estudiantes tiene un peso mínimo en el futuro del futbolista.

Si bien aún no hay certezas absolutas y Medina cuenta con contrato hasta 2028 en Estudiantes, Alayes fue realista al admitir que lo más probable es que el jugador no continúe en el club. Además, aclaró un punto clave para la tesorería: en caso de que se concrete una transferencia, a Estudiantes no le ingresaría dinero directo por la venta (ya que no es dueño del pase), aunque podría existir algún beneficio menor por plusvalía o derechos de vidriera.

En lo estrictamente futbolístico, el paso de Medina por La Plata se dio de menor a mayor. El volante comenzó alternando titularidades con suplencias bajo el mando de Eduardo Domínguez y, si bien, no logró convertir goles ni adueñarse definitivamente de la manija del equipo, cerró la temporada cumpliendo un rol importante en el funcionamiento del mediocampo. Un rendimiento global que le permite seguir siendo dueño de un potencial atractivo para el mercado internacional. Mientras tanto, en La Plata cruzan los dedos para volver a verlo en el inicio de la pretemporada.

