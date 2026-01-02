Mientras la mayoría de los equipos ajustan cargas en sus pretemporadas y el mercado de pases se lleva los flashes, la pelota ya sabe cuándo volverá a rodar en el fútbol argentino. Es que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó el calendario para el arranque de la Copa Argentina 2026, certamen que tendrá el privilegio de inaugurar la nueva temporada en el país.

Un total de cuatro encuentros correspondientes a los 32avos de final son los encargados de subirle el telón al año. Los mismos se disputarán entre el domingo 18 y el miércoles 21 de enero, anticipándose una semana al comienzo de la Primera División, cuyo inicio está estipulado recién para el fin de semana del 26 de enero.

El honor de dar el primer puntapié del año recaerá sobre Independiente Rivadavia, el vigente campeón. El conjunto mendocino iniciará la defensa del título el domingo 18 de enero, enfrentándose a Estudiantes de Buenos Aires. Ese mismo día también verá acción Lanús, que se medirá ante Sarmiento de La Banda, el representante de Santiago del Estero que buscará dar el golpe.

La grilla continuará el lunes 19, cuando Estudiantes de La Plata haga su presentación frente a Ituzaingó. Finalmente, el primer bloque de partidos se cerrará el miércoles 21 con el duelo entre Argentinos Juniors y Midland. Tal como estipula el reglamento, en caso de igualdad en los 90 minutos, las llaves se definirán directamente mediante la ejecución de tiros desde el punto penal.

Cuándo juegan Boca y River por Copa Argentina

Aunque la ansiedad de los hinchas es alta, los otros 28 cruces de primera ronda aún no tienen fecha confirmada. Aunque todos los equipos ya todos conocen su hoja de ruta. En ese caso, Boca debutará ante Gimnasia de Chivilcoy, mientras que River hará lo propio ante Ciudad de Bolívar. Vale aclarar que un hipotético Superclásico solo podría darse en la final.

Por su parte, San Lorenzo enfrentará a Rincón de los Sauces, Racing a San Martín de Formosa e Independiente chocará con Atenas de Río Cuarto, también con fecha a confirmar a medida que avance el calendario.

Publicidad

Publicidad

ver también River reactivó negociaciones con San Lorenzo por Jhohan Romaña ante el avance de equipos de Brasil y México

ver también Pese a contar con 14 inhibiciones de FIFA, San Lorenzo inició obras para modernizar el club

El cuadro de 32avos de la Copa Argentina 2026 (Prensa Copa Argentina).

El cronograma de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia (Mza.) vs. Estudiantes de Caseros – 18 de enero, en horario y estadio a confirmar.

Lanús vs. Sarmiento de La Banda (S.E.) – 18 de enero, en horario y estadio a confirmar

Estudiantes de La Plata vs. Ituzaingó – 19 de enero, en horario y estadio a confirmar

Argentinos Juniors vs. Midland – 21 de enero, en horario y estadio a confirmar

Datos clave

Copa Argentina 2026 comenzará el 18 de enero con los cruces de 32avos de final .

comenzará el con los cruces de . Independiente Rivadavia debutará ante Estudiantes de Buenos Aires defendiendo su título de campeón.

debutará ante defendiendo su título de campeón. Lanús, Estudiantes de La Plata y Argentinos Juniors jugarán sus partidos el 18, 19 y 21 de enero.

Publicidad