El campeón de la Copa Libertadores que busca a Rodrigo Castillo tras anotarle a Flamengo

Rodrigo Castillo fue la gran figura de la noche. Anotó el gol con el que Lanús le ganó a Flamengo en la primera final de la Recopa Sudamericana 2026, y ahora irán con ventaja a Río de Janeiro, donde definirán el título. Pero, mientras el ariete disfruta de su gran momento, cautiva a los grandes de Sudamérica.

En lo que fue el partido que se disputó en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, hubo veedores de Fluminense, que quiere volver a ganar la Copa Libertadores, algo que ya logró en 2023 ante Boca. Y si bien los cariocas dirán presente en la revancha que se disputará en el Maracaná, ya comenzaron a realizar averiguaciones.

Según pudo saber BOLAVIP, desde el Granate solicitan 10.000.000 de dólares para desprenderse del goleador. Por el momento, en el Fluzão no tienen pensado desembolsar semejante cantidad de dinero y no avanzarían, a menos de que Nicolás Russo facilite otras alternativas para entablar una negociación.

Al respecto de esta situación, en una entrevista con ESPN F12, Castillo dejó en claro qué hay detrás y qué piensa sobre una posible salida hacia el fútbol brasileño: “La verdad, no lo sabía. En estos partidos todo el continente está pendiente, incluso gente del extranjero, así que terminas en la mira de todos y, cuando te va bien, empiezan a aparecer opciones“. Y añadió: “Estoy contento aquí. Sé que el club necesita vender, así lo dijo el presidente, y si surge algo, hablaremos. Estoy tranquilo y contento aquí y, sobre todo, concentrado en la vuelta, porque queremos ser campeones”.

El delantero marcó el gol del triunfo de Lanús ante Flamengo en La Fortaleza. (Getty Images)

Los números de Rodrigo Castillo en Lanús

Desde su arribo el año pasado procedente de Gimnasia y Esgrima de La Plata, Rodrigo Castillo lleva disputados 31 partidos con la camiseta de Lanús entre los que contabiliza un total de 2.118 minutos de juego, 13 goles y 4 asistencias. Tiene contrato con el club hasta diciembre de 2028 y una cotización de 4 millones de euros según Transfermarkt.

