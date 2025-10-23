Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Sudamericana

Universidad de Chile vs. Lanús por la Copa Sudamericana 2025: hora, canal, formaciones y minuto a minuto

El Bulla se enfrenta al Granate por una de las semifinales de la Copa Sudamericana. Seguí el minuto a minuto en BOLAVIP.

Por Julián Mazzara

En Santiago, Universidad de Chile se enfrenta a Lanús por la Copa Sudamericana.
© Prensa Universidad de Chile / Prensa LanúsEn Santiago, Universidad de Chile se enfrenta a Lanús por la Copa Sudamericana.

Este jueves 23 de octubre, se enfrentan Universidad de Chile y Lanús por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. El encuentro comienza a 19:00 horas y se puede ver por DSports y Disney+. Además, el árbitro es el brasileño Anderson Daronco y en el VAR está Rodolpho Toski, de la misma nacionalidad.

Luego de eliminar a Alianza Lima en los cuartos de final, los chilenos comandados por Gustavo Álvarez llegan a este encuentro con un triunfo en su último juego ante Palestino, correspondiente a la Primera División del país trasandino. Además, en el certamen doméstico se encuentran en la quinta posición, a 17 unidades del líder Coquimbo Unido, a siete fechas para el final.

El Granate llega a esta instancia tras dejar en el camino a Fluminense, en Río de Janeiro, y en el ámbito local derrotó a Godoy Cruz. Además, en el Torneo Clausura están en la segunda posición de la Zona B, a tan solo una unidad de Deportivo Riestra, que lidera en soledad.

La formación de Universidad de Chile vs. Lanús por la Copa Sudamericana

Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Matías Sepúlveda; Charles Aránguiz, Israel Poblete; Lucas Assadi, Javier Altamirano; Nicolás Guerra. DT: Gustavo Álvarez.

Agustín Pelletieri y la semi de Lanús por Sudamericana: “Este semestre fue de menos a más y lo veo con chances”

ver también

Agustín Pelletieri y la semi de Lanús por Sudamericana: “Este semestre fue de menos a más y lo veo con chances”

Pronósticos Universidad de Chile vs Lanús: el Granate busca dar el primer paso en Santiago

ver también

Pronósticos Universidad de Chile vs Lanús: el Granate busca dar el primer paso en Santiago

La formación de Lanús vs. Universidad de Chile por la Copa Sudamericana

Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Publicidad

Universidad de Chile vs. Lanús por la Copa Sudamericana: minuto a minuto

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Racing no pudo con Flamengo: 10 minutos fatales de Marcos Rojo y un pie afuera de la Copa Libertadores

ggrova
german garcía grova

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: la frase a Comesaña que causó la suspensión, la fecha del fallo y las posibles consecuencias

Lee también
Quién es el árbitro de Universidad de Chile vs. Lanús por la semifinal de la Copa Sudamericana 2025
Copa Sudamericana

Quién es el árbitro de Universidad de Chile vs. Lanús por la semifinal de la Copa Sudamericana 2025

Los hinchas de U de Chile agredieron el micro de Lanús
Copa Sudamericana

Los hinchas de U de Chile agredieron el micro de Lanús

Pelletieri y la semi de Lanús por Sudamericana: "Este semestre fue de menos a más y lo veo con chances"
Entrevista

Pelletieri y la semi de Lanús por Sudamericana: "Este semestre fue de menos a más y lo veo con chances"

Liga de Quito vs. Palmeiras por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones
Copa Libertadores

Liga de Quito vs. Palmeiras por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo