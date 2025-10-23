Universidad de Chile vs. Lanús por la Copa Sudamericana 2025: hora, canal, formaciones y minuto a minuto

Este jueves 23 de octubre, se enfrentan Universidad de Chile y Lanús por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. El encuentro comienza a 19:00 horas y se puede ver por DSports y Disney+. Además, el árbitro es el brasileño Anderson Daronco y en el VAR está Rodolpho Toski, de la misma nacionalidad.

Luego de eliminar a Alianza Lima en los cuartos de final, los chilenos comandados por Gustavo Álvarez llegan a este encuentro con un triunfo en su último juego ante Palestino, correspondiente a la Primera División del país trasandino. Además, en el certamen doméstico se encuentran en la quinta posición, a 17 unidades del líder Coquimbo Unido, a siete fechas para el final.

El Granate llega a esta instancia tras dejar en el camino a Fluminense, en Río de Janeiro, y en el ámbito local derrotó a Godoy Cruz. Además, en el Torneo Clausura están en la segunda posición de la Zona B, a tan solo una unidad de Deportivo Riestra, que lidera en soledad.

La formación de Universidad de Chile vs. Lanús por la Copa Sudamericana

Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Matías Sepúlveda; Charles Aránguiz, Israel Poblete; Lucas Assadi, Javier Altamirano; Nicolás Guerra. DT: Gustavo Álvarez.

La formación de Lanús vs. Universidad de Chile por la Copa Sudamericana

Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Universidad de Chile vs. Lanús por la Copa Sudamericana: minuto a minuto