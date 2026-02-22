Es tendencia:
Mientras River sufre la falta de gol de sus delanteros, Rodrigo Castillo afirmó: “Se puede volver”

El atacante del Granate es uno de los grandes goleadores del fútbol argentino y ya tuvo un breve paso por las Inferiores del Millonario.

Por Lautaro Toschi

Luego de un 2025 espectacular, Rodrigo Castillo ya dio que hablar en este 2026. Fue el autor del 1 a 0 de Lanús ante Flamengo en la ida de la Recopa Sudamericana. Luego de dicho encuentro, el atacante recordó su breve paso por las Inferiores de River y dejó la puerta abierta a un posible regreso a Núñez.

En diálogo con ESPN, Rodrigo Castillo afirmó: “Se puede volver“, aunque aclaró: “Estoy tranquilo. La verdad que en Lanús estoy muy cómodo, muy feliz. Confiaron en mí, me fueron a buscar y trato de responderles adentro de la cancha”.

Castillo recordó su paso por las Inferiores de River

Luego de marcarle a Flamengo por la Recopa Sudamericana, Castillo dialogó con DSports y se refirió a su paso por las Inferiores de River: “El padre de Nacho Scocco fue el que me llevó a River a probarme. Después fui a River, quedé ahí y luego hice Inferiores. El padre de Nacho Scocco fue el que me llevó a River a probarme”.

Rodrigo Castillo con la medalla de campeón de Copa Sudamericana 2025. (Foto: Getty).

River sufre la falta de gol de sus delanteros

El Millonario atraviesa una crisis ofensiva importante, especialmente en lo que respecta a sus delanteros. Gallardo confió principalmente en Driussi, Colidio y Salas como titulares, aunque en los últimos partidos también sumaron minutos Ruberto, Subiabre y Freitas.

Rolfi Montenegro: “Hay hinchas de River que empiezan a mirar a Gallardo de costado”

El dato que impresiona es que la última vez que convirtió Colidio fue en julio de 2025, Driussi lo hizo en agosto y Salas en octubre. Ante este panorama y habiendo dejado ir a Miguel Borja, en River no pudieron concretar la llegada de un delantero de área en este último mercado de pases.

DATOS CLAVE

  • Rodrigo Castillo marcó el gol del triunfo 1 a 0 de Lanús ante Flamengo.
  • El delantero Rodrigo Castillo realizó las divisiones inferiores en River Plate tras probarse allí.
  • Los delanteros Driussi, Colidio y Salas no convierten goles oficiales desde el año 2025.
