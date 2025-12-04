La millonaria cifra que recaudó Lanús tras ser campeón de la Sudamericana: tres millones más que River en la Libertadores

El octavo título de Lanús en su historia llegó de la mano de una recaudación récord: por haber logrado la Copa Sudamericana 2025, el Granate embolsó la increíble cifra de 9.845.000 de dólares. Apenas por encima que lo recaudado por Racing tras llegar a las semis de la Libertadores y bastante arriba de lo que se llevaron Estudiantes, Vélez y River, eliminados en las fases previas.

Conmebol publicó las cifras oficiales tras la finalización de ambos torneos y las consagraciones de Lanús y Flamengo en ambas copas internacionales. Por haber ganado la final de la Copa, el equipo de Mauricio Pellegrino se llevó un jugoso premio de 6.5 millones de dólares, cuatro millones y medio más que su rival, Atlético Mineiro.

Gallardo y la Libertadores. Foto Getty.

Este número se suma a lo que ya había sumado durante toda la competición, a medida que fue superando las diferentes fases. En el desglose figuran 900.000 por la primera fase, además de 345.000 por los triunfos. En cuartos sumó 600.000, por octavos 700.000 y por las semis otros 800.000. Además del título, se llevó como premio extra la clasificación a la próxima Libertadores, por lo que el club ya sabe que sumará a sus arcas todo lo que respecta a la fase de grupos del 2026. Un negocio redondo y granate.

Teniendo en cuenta la diferencia de ingresos que tienen la Libertadores y la Sudamericana (Flamengo se llevó un total de 24 millones por ganar la competencia), Racing es el segundo equipo argentino en la tabla de recaudaciones entre ambas competencias. El equipo de Gustavo Costas, eliminado en semifinales por el campeón, sumó un total de 9.570.000 de dólares.

El ranking de los argentinos

Detrás de Lanús, campeón de la Sudamericana, y de Racing, semifinalista de la Libertadores, hay otros argentinos que sumaron sus buenos dólares en las competencias de Conmebol durante el 2025. Quien le sigue en recaudación es Estudiantes de La Plata, que también perdió con el campeón pero en cuartos de final: se llevó UDS 7.270.000.

Al Pincha lo siguen River y Vélez, ambos eliminados también en cuartos de final pero, al no haber ganado ninguno de los dos partidos que jugaron en esa instancia, no recibieron el premio de 330.000 dólares por mérito deportivo que sí se llevó el equipo platense (por haberle ganado la revancha al Fla como local, aunque luego quedó afuera en los penales). Tanto el equipo de Núñez como el de Liniers se quedaron con 6.940.000 dólares.

Cifras de Libertadores.

A continuación aparece Central Córdoba con una cifra nada despreciable: 3.990.000 (tres millones por partidos en fase de grupos y 660.000 por dos victorias obtenidas). Ya en el ranking de la Sudamericana figuran Huracán e Independiente (1.960.000), y cierra Godoy Cruz (1.845.000).

Cifras de Sudamericana.

Los millones que perdió Boca

Fue una de las derrotas más dolorosas de los últimos años, a nivel deportivo y a nivel económico también. En febrero de este año, Alianza Lima dejó afuera a Boca en la Fase 2 de la Copa Libertadores. Por esos partidos sumó 500.000 dólares pero perdió la chance de llegar a la fase de grupos, donde podía asegurarse un mínimo de 3 millones. Ni tampoco pudo acceder a la Sudamericana, donde se aseguraba un mínimo de 900.000.

Es cierto, este año recibió un ingreso de 15.21 millones de dólares por ser parte del Mundial de Clubes y se llevó además 2.000.000 por los empates que obtuvo (2-2 con Benfica y 1-1 con Auckland City). Sin embargo, en la comparativa, River se llevó algo más ya además del monto por participación, similar al del Xeneize, cosechó un millón más, por su victoria ante Urawa Reds y la igualdad sin goles con Monterrey.

Más allá de lo obtenido por cada club argentino en las competencias sudamericanas, para la Conmebol fue un año récord: repartió un total de USD 209.000.000 en Libertadores, con récord de asistencia (4.396.259 personas) en la competición. Por Sudamericana, los clubes se llevaron Sudamericana 78.775.000. Los bolsillos locales, más que contentos.