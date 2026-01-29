Tras el cierre del mercado, Racing le dio el gusto a Costas y sumó a su cuarto refuerzo

El fútbol argentino ya le bajó la persiana al mercado de pases, pero hay equipos como Racing que siguen sumando futbolistas. Y es que tras concretar la venta de Adrián Balboa a Pari Nizhniy Novgorod, la cual fue oficializada una vez que culminó el período de fichajes, a los dirigidos por Gustavo Costas se les habilitó un cupo extra.

Durante las últimas semanas, el entrenador de Racing le pidió a la dirigencia liderada por Diego Milito que fuera detrás de un lateral derecho. Y luego de que se cayeran las opciones por Martín Ortega, libre de Tigre, y Santiago Arias, que firmó con Independiente, apretaron el acelerador por Ezequiel Cannavo, quien se acopla a las incorporaciones de Matko Miljevic, Valentín Carboni y Damián Pizarro.

El futbolista rosarino formado en las inferiores de Defensa y Justicia, de 23 años, llega a la Academia por medio de un préstamo hasta fin de año y con opción de compra, de la que aún no se conoce el monto. Ahora, solo resta que se realice la revisión médica y firme su contrato para que empiece a entrenar con sus nuevos compañeros.

Sin duda alguna, para el cuerpo técnico de Costas encuentra una alternativa ante la ausencia de Gastón Martirena, quien está lesionado, y cubre el hueco que dejó la salida de Facundo Mura hacia Inter Miami, quien no renovó su vínculo y partió con el pase en su poder. Ahora, buscará ganarse un lugar.

Ezequiel Cannavo, nuevo lateral de Racing. (Instagram eze.cannavo)

Los números de Ezequiel Cannavo en Defensa y Justicia

Antes de llegar a Racing, fueron 65 los partidos que afrontó Ezequiel Cannavo con la camiseta de Defensa y Justicia. Además, convirtió cuatro goles y aportó una asistencia en 4.713 minutos dentro del campo de juego.

Publicidad

Publicidad

ver también Con gol de Di María, Rosario Central venció a Racing a domicilio en el Torneo Apertura 2026

ver también Fin de la novela: Marcos Rojo se quedará en Racing para el Torneo Apertura

DATOS CLAVES