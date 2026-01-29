Es tendencia:
Tras el cierre del mercado, Racing le dio el gusto a Costas y sumó a su cuarto refuerzo

Gustavo Costas hizo hincapié en la falta de un lateral derecho, y los directivos de Racing cumplieron con su pedido.

Por Julián Mazzara

Ezequiel Cannavo, lateral de Defensa y Justicia que pasa a Racing.
El fútbol argentino ya le bajó la persiana al mercado de pases, pero hay equipos como Racing que siguen sumando futbolistas. Y es que tras concretar la venta de Adrián Balboa a Pari Nizhniy Novgorod, la cual fue oficializada una vez que culminó el período de fichajes, a los dirigidos por Gustavo Costas se les habilitó un cupo extra.

Durante las últimas semanas, el entrenador de Racing le pidió a la dirigencia liderada por Diego Milito que fuera detrás de un lateral derecho. Y luego de que se cayeran las opciones por Martín Ortega, libre de Tigre, y Santiago Arias, que firmó con Independiente, apretaron el acelerador por Ezequiel Cannavo, quien se acopla a las incorporaciones de Matko Miljevic, Valentín Carboni y Damián Pizarro.

El futbolista rosarino formado en las inferiores de Defensa y Justicia, de 23 años, llega a la Academia por medio de un préstamo hasta fin de año y con opción de compra, de la que aún no se conoce el monto. Ahora, solo resta que se realice la revisión médica y firme su contrato para que empiece a entrenar con sus nuevos compañeros.

Sin duda alguna, para el cuerpo técnico de Costas encuentra una alternativa ante la ausencia de Gastón Martirena, quien está lesionado, y cubre el hueco que dejó la salida de Facundo Mura hacia Inter Miami, quien no renovó su vínculo y partió con el pase en su poder. Ahora, buscará ganarse un lugar.

Ezequiel Cannavo, nuevo lateral de Racing.

Los números de Ezequiel Cannavo en Defensa y Justicia

Antes de llegar a Racing, fueron 65 los partidos que afrontó Ezequiel Cannavo con la camiseta de Defensa y Justicia. Además, convirtió cuatro goles y aportó una asistencia en 4.713 minutos dentro del campo de juego.

DATOS CLAVES

  • Ezequiel Cannavo llega a Racing por medio de un préstamo con opción de compra hasta fin de año.
  • El traspaso de Adrián Balboa a Rusia habilitó un cupo extra para el equipo argentino.
  • La incorporación cubre las bajas del lesionado Gastón Martirena y la salida de Facundo Mura.
