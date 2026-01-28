El dardo de Verón por la salida de Ascacibar a Boca que contradijo el mánager de Estudiantes: “Nada de eso pasó”

No son horas de comodidad en Estudiantes de La Plata. La salida de Santiago Ascacibar para ser nuevo refuerzo de Boca generó cortocircuitos dentro y fuera de UNO, ya que tanto los referentes del plantel, como José Sosa, y una extensa lista de hinchas pincharratas criticaron su salida rumbo al equipo que enfrentarán esta noche en la ciudad platense.

Es que Ascacibar sentenció, tiempo atrás, que en Argentina solo jugaría en Estudiantes, pero finalmente eligió marcharse a Boca para jugar en el club del cual es hincha, tal como mencionó en la conferencia de prensa del pasado martes, en la que Juan Román Riquelme lo presentó como refuerzo.

A partir de su frase, muchos pincharratas cuestionaron la decisión de Ascacibar de marcharse a Boca. Entre ellos, Juan Sebastián Verón. El presidente de Estudiantes utilizó una cita de Alejandro Sabella, ídolo absoluto del León, para dejar una enigmática crítica al Ruso por sus dichos. En su cuenta de Instagram, Verón expresó: “Hablo poco. Soy dueño de mi silencio y esclavo de mis palabras“.

Lo cierto es que, a pesar de que el mandamás del equipo de 1 y 57 avivó aún más las llamas en la cuestión de la salida de Ascacibar, desde la gerencia del fútbol contradijeron su accionar con paños fríos.

El mensaje de Verón contra Ascacibar

Resulta que Agustín Alayes, manager de Estudiantes, salió a aclarar cuestiones sobre la salida del Ruso del Pincha en diálogo con Radio Provincia AM 1270. En sus declaraciones, Alayes sentenció: “Ascacibar no nos obligó a venderlo ni nos presionó. Nada de eso pasó. No hay que inventar cosas que no fueron“.

Publicidad

Publicidad

Con sus testimonios, el líder deportivo del conjunto platense aclaró los rumores que indicaban que Ascacibar había solicitado salir del club, y que la misma se dio por cuestiones económicas de la propia institución. Esta noche, el nuevo equipo del Ruso visitará a sus excompañeros, en un partido que tendrá morbo de más sin su presencia.

ver también Se confirmaron los dorsales que tendrán Santiago Ascacibar y Ángel Romero en Boca

Ascacibar reveló por qué rechazó a River y le dijo que sí a Boca

El propio futbolista, durante su presentación, comentó por qué razón desestimó la chance de jugar bajo las órdenes de Marcelo Gallardo.

“A River no quería ir. Fue lo que le planteé a mis agentes, porque quería jugar en Boca“, exclamó. Pero no quedó allí, ya que destacó que “siempre uno sueña, anhela cosas. Estaba en mi sueño desde chiquito poder vestir esta camiseta“. Además, agregó: “Hoy poder cumplirlo me llena de felicidad, para mi familia también. Ahora, a agarrar esta oportunidad linda que te da este club, que es inmenso”.

Publicidad

Publicidad

Más allá de la revelación que hizo, el ex Stuttgart se encargó de contarle a los presentes cómo se encontraba desde lo anímico por su nueva oportunidad, además de que llenó de elogios a la institución: “Una alegría enorme. Contento, agradecido por la gente. Desde el primer día me marcan dónde estoy, dónde vine y lo que hay que saber de este club, que uno tiene que estar a la altura“, soltó.

En síntesis