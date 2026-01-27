Se confirmaron los dorsales que tendrán Santiago Ascacibar y Ángel Romero en Boca

El 2026 de Boca Juniors ya está en marcha y será un año especial para los dirigidos por Claudio Úbeda. Es que el Xeneize retornará a la Copa Libertadores tras dos años de ausencia y los hinchas esperan con ansias volver a pelear por el título más preciado.

Para ello, sobre el final del mercado de pases, la dirigencia abrochó a las dos primeras incorporaciones para este semestre. Ángel Romero y Santiago Ascacibar se hicieron la revisión médica este martes por la mañana y ya entrenaron por primera vez con sus nuevos compañeros.

Aunque no están entre los concentrados para la visita a Estudiantes de La Plata de este miércoles, se espera que las dos incorporaciones aparezcan pronto en los planes de Úbeda con el correr del Torneo Apertura. Incluso, ya tienen dorsales asignados para la temporada.

Por llegar a último momento, ambos debieron tomar números altos, los disponibles en este momento en el plantel. Así, Romero utilizará el dorsal 29, mientras que Ascacibar llevará el 25 en su espalda.

Estos dos números fueron utilizados por jugadores del plantel de Boca en la última campaña. Agustín Marchesín llevó la 25 que este año tendrá el Ruso, mientras que Rodrigo Battaglia portó la 29 que ahora estará en la camiseta del paraguayo.

La posible formación de Boca para enfrentar a Estudiantes

El Xeneize saldría a la cancha con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Williams Alarcón, Kevin Zenón; Lucas Janson y Exequiel Zeballos.

