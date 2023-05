Así como la Selección Argentina que conduce Lionel Scaloni encontró camino al título conquistado en Qatar el inesperado apoyo del pueblo de Bangladesh, donde hinchas colmaban las calles para ver y vibrar con Lionel Messi y compañía; contó también con ruidosos detractores en México.

El malestar de hinchas y periodistas con Tata Martino, el cruce en fase de grupos, el episodio de Lionel Messi con la camiseta de Guardado, que enfrentó a su vez a Canelo Álvarez y Kun Agüero en las redes sociales; el apoyo de los mexicanos a Francia en la gran final y las constantes provocaciones del periodista de ESPN Álvaro Morales fueron solo algunos de los condimentos que le pusieron picante a la rivalidad.

Este fin de semana, hubo un incidente que llevó al extremo las tensas relaciones y que tuvo como uno de los protagonistas a Norberto Scoponi, quien precisamente integró el cuerpo técnico de Gerardo Martino durante el Mundial de Qatar. Ahora como auxiliar en Morelia, El Gringo recibió un cachetazo de parte del director técnico de Celaya, Francisco Ramírez, apenas finalizado el encuentro por las semifinales del Clausura 2023 de la Liga de Expansión.

Si bien Scoponi no reaccionó, Ramírez quiso seguir agrediéndolo y se generó un tumulto que afortunadamente no pasó a mayores. Finalizado el encuentro, en entrenador del Celaya, derrotado 3-1 como local y eliminado, continuó la confrontación en los micrófonos. “Hay códigos muy valiosos y creo que Scoponi no tiene. Estoy harto de lidiar con todos los argentinos en México, que les damos valor y no damos valor al mexicano”, disparó.

Los señalamientos al rosarino no quedaron solo en la bronca post partido del técnico de Celaya, porque también el periodista Fernando Schwartz, de Fox Sports, se tomó el tiempo para ir contra él: “Sepan de este personaje. Un nefasto”, comentó al aire. Además, en su cuenta de Twitter deslizó que fue él quien generó malestar en el vestuario de la Selección Mexicana.