“Son cinco finales”, dice Florencia Quiñones en la conferencia de prensa post victoria ante San Lorenzo y aunque la frase se haya repetido hasta el cansancio, no deja de ser real. Serán cinco finales, si. Para Boca, para UAI Urquiza -por el momento los únicos dos punteros del torneo- pero también para Rosario Central que no afloja, para Platense que quedó más abajo pero no deja de soñar.

Boca modo intenso

Imparable. Así parece este Boca. Aquel que jugaba a 220v todo el partido en épocas de Christian Meloni, cuando Quiñones vestía la camiseta número 5, se replica ahora que ella es la DT. Ocupación de espacios, superioridad numérica, toque veloz, recuperación rápida. Y gol. Goles.

Uno de Ojeda a los dos minutos, cuando las Santitas aún se estaban acomodando. Dos en el complemento de Amancay Urbani, que cada partido se destaca aprovechando su velocidad y criterio para desbordar, tocar, asistir y gritar. No pudo hacer demasiado San Lorenzo que tuvo una clarísima para empatar en el inicio del segundo tiempo pero que Maricel Pereyra no pudo capitalizar y pagó carísimo. Llegaron los otros dos y a otra cosa. La punta sigue siendo Xeneize.

Furgón paciente

Paciencia les pedía Leandro Iglesias durante el primer tiempo. Es que sabe el DT que el gol va a llegar. Independiente salió algo timorato y lo pagó caro: en el final de la primera etapa, después de dejarles dos goles hechos a sus compañeras, Romina Núñez -goleadora del campeonato con 16- se filtró por izquierda y le cometieron el penal que ella misma convirtió. Y trajo tranquilidad.

En el segundo, Independiente intentó reaccionar con los pies de Herrera y los acoples de Nayla Gallo y Verón Cima. Pero no alcanzó. Porque UAI Urquiza no deja de atacar nunca, es la mejor forma de defenderse que tiene. Y llegó el segundo, también de Núñez, para poner cifras definitivas y asegurarse los tres puntos que lo igualen a Boca. Los dos siguen. Y se verán las caras en la fecha 18.

Canallas sin dejar dudas

Central aún lamenta el 0-2 ante Boca en la fecha pasada, pero supo levantarse después de esa caída. Es la única diferencia con los punteros, porque lo que están haciendo las Canallas es un campañón. Apenas a tres de distancia, visitaron a SAT en el estadio de Midland y se llevaron la victoria por 2 a 0. Esta vez sin los goles de sus inspiradas delanteras Lara López y Erica Lonigro, pero con un golazo de Nadia Fernández y luego de Virginia Coronel para cerrar el resultado 2 a 0.

Y una vez más dejó en claro que su construcción comienza en el arco, con las enormes atajadas de Vanina Correa, la 1 de la Selección, que fue fundamental también para sostener el 0: recibió apenas 6 goles en lo que va del torneo, es el segundo equipo menos goleado (detrás de Boca con 2 por encima de UAI con 7).

Calamares recuperadas

Platense tiene un plantel joven y con buen pie. Sabe a lo que juega. Y no por nada está a tan sólo seis puntos de los dos de arriba. En las últimas fechas tuvo algunos altibajos en los que dejó puntos por el camino y sin embargo no se dan por vencidas. Cayeron con River en la 11 y luego en la 13 con Estudiantes en Caseros. Pero lograron la recuperación con Estudiantes de La Plata. Una victoria que les da vida a poco del final, pese a que ya enfrentaron con los dos punteros (y a ambos les sacó un empate).

Pese a que empezó perdiendo con las Pinchas, lo dio vuelta con el penal de Marijuán primero y el gol de Milagros Martín ya en los minutos finales, para esos tres puntos que valen oro y que lo dejan por ahora en el cuarto lugar.

La fecha 14

Viernes 26 de mayo

Huracán 2 – Lanús 0

Goles: ST 12m Ailén Zárate, 16m Zoe Gómez.



Belgrano 0 – River 2

Goles: PT 46m Carolina Birizamberri. ST 24m Justina Morcillo.



Sábado 27 de mayo

SAT 0 – Rosario Central 2

Goles: PT 19m Nadia Fernández y 34m Virginia Coronel.



Boca 3 – San Lorenzo 0

Goles: PT 2m Andrea Ojeda. ST 18m y 29m Amancay Urbani.

Racing 1 – Estudiantes 3

PT 13m Nicole Hain (E), 16m Milagros Menéndez (R), 27m Selena Chamorra (E). ST 32 Nicole Hain (E).

Banfield 0 – Excursionistas 0

Domingo 28 de mayo

Defensores de Belgrano 0 – El Porvenir 0



Gimnasia 1 – Ferro 0

Gol: PT 34m Lucía Guiñazú.



UAI Urquiza 2 – Independiente 0

Goles: PT 42m Romina Núñez, de penal. ST 11m Romina Núñez.



Lunes 29 de mayo

Platense 2 – Estudiantes (LP) 1

Goles: PT 12m Milagros Cortés (E), ST 27m Belén Marijuan, de penal (P) y 42m Milagros Martín (P).

La Tabla

La fecha 13

Sábado 20 de mayo

Ferro 1 – UAI Urquiza 2

Goles: PT 34m Romina Núñez y 43m (UU). ST 45m Brisa de Ángelis (FCO).



Lanús 2 – San Lorenzo 1

Goles: PT 27m Juana Fonseca (SL), 33m Alicia Zaracho (L) y 37m Camila Leites (L).





Rosario Cantral 0– Boca 2

Goles: PT 35m Andrea Ojeda, 45m Brisa Priori.



Huracán 1 – Belgrano 0

Gol: ST 41m Abigail Chaves, de tiro libre.



Domingo 21 de mayo

Independiente 0 – Banfield 2

Goles: ST 13m Diana Brítez e/c y 27m Loana Bernhard.



Estudiantes LP 2 – GELP 2

Goles: PT 3m Florencia Sánchez (G) y 14m Lucía Esquivel (G), 42m Rocío Correa (E). ST 41m Evangelina Alfano.



River Plate 2 – Defensores de Belgrano 0

Goles: PT 16m Catalina Primo. ST 5m Carolina Birizamberri.



Lunes 22 de mayo

Estudiantes 3 – Platense 0

Goles: PT 12m Daniela Mereles; 25m Valentina Ahumada y 42m Selena Chamorra.



Excursionistas 1– SAT 1, en Estadio



Martes 23 de mayo



El Porvenir 3 (Merlo, Cáceres, Martínez)- Racing 0, en Estadio