Tras el sorpresivo título de Rosario Central, Navarro Montoya pidió sumar otra estrella para Boca: “Revisionismo de la historia”

Más allá de los dirigentes de los clubes de Primera División, que según se comunicó desde AFA aprobaron de manera unánime la determinación, el fútbol argentino en general se vio sorprendido por la adjudicación a Rosario Central del título de campeón de Liga 2025 por haber sido el equipo que más puntos sumó en la Tabla Anual.

Lo más curioso de la decisión fue que se votó y comunicó después que cerrara la primera fase del Torneo Clausura y, en consecuencia, la posibilidad de acumular puntos para competir por ese reconocimiento que hasta el momento era desconocido. Por esa razón, tanto hinchas como jugadores y entrenadores observaron incrédulos los festejos del Canalla.

También llegaron los primeros reclamos desde aquellos clubes que de haberse aprobado una reglamentación similar con anterioridad hubiesen podido sumar un título más a sus tribunas. Así lo manifestó desde sus redes sociales Fernando Navarro Montoya, ex arquero que pidió en AFA por el reconocimiento de una nueva estrella para Boca haciendo referencia a una campaña que ya tiene más de 30 años.

“En estos tiempos de premiaciones sorpresivas y revisionismo de la historia de nuestro fútbol, propongo que Boca solicite que se le reconozca el campeonato obtenido en 1991, campeón invicto, como título oficial, para sumar una estrella más a su escudo”, propuso El Mono en X.

A diferencia de lo que sucedió luego con los formatos de Torneo Apertura y Clausura, en aquella temporada no se reconoció oficialmente como campeón a los ganadores de cara torneo corto sino solo al ganador de la final entre ambos campeones. Boca había ganado de manera invicta el Clausura de 1991, mientras que Newell’s se había quedado con el Apertura 1990.

Los equipos se enfrentaron en una final a partido doble, cuando El Xeneize había pedido a muchas de sus figuras, entre ellos a Gabriel Batistuta que se marcó para jugar en Europa, y el equipo rosarino se impuso por penales en La Bombonera para coronarse con el Campeonato 90/91.

Más solicitudes de títulos para AFA

La coronación de Rosario Central como Campeón de Liga 2025 generó otras solicitudes de asignación de títulos en las oficinas de AFA. Jorge Brandoni, ex mediocampista que defendió la camiseta de Ferro entre 1978 y 1986 reclamó que se le reconozca al equipo un título de 1981.

“Hoy Ferro Carril Oeste logro la tercera estrella por haber ganado el campeonato de 1981 (la suma de los 2 torneos). El mismo caso que Rosario Central que fue premiado hoy. Muchas Felicidades a los jugadores que compartimos ese plantel de solo 18 jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, hinchas…”, escribió en X.

También Guillermo Barros Schelotto, entrenador de Vélez, se había despachado con una reflexión similar, aunque en tono irónico, sobre el reconocimiento que debería recibir su actual equipo por la campaña 2024 en la que terminó en la cima de la Tabla Anual. “Hay que ver si es retroactivo. Tiene que ser retroactivo. Para Vélez (primero en la Tabla Anual de 2024) y los demás”, dijo en conferencia de prensa al ser anoticiado de la decisión de AFA.

