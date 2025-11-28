Un ídolo de Boca hizo a Marcelo Gallardo el máximo responsable de la crisis de River: “Hecho pedazos”

Eliminado en los octavos de final del Torneo Clausura, River ya no tendrá competencia por lo que queda del año y este viernes tendrá lugar el último entrenamiento del equipo hasta el próximo 20 de diciembre, fecha programada para el inicio de la pretemporada.

Marcelo Gallardo ya dio aviso de que habrá varios futbolistas del actual plantel que ya no volverán para ese reencuentro, entre ellos algunos referentes como Enzo Pérez, Milton Casco y Nacho Fernández. Además, espera cuatro refuerzos de jerarquía para renovar los aires de un equipo que tendrá la obligación de mejorar largamente lo hecho este año.

En observación de la actualidad del Millonario, un ídolo de Boca como Carlos Fernando Navarro Montoya opinó que, sin embargo, fue el DT el máximo responsable de un año en el que no se cumplió ni uno solo de los objetivos que se plantearon a inicio de la temporada.

“River está hecho pedazos. Cuando vos ves la imagen del entrenador, ves la imagen del equipo. Ves un equipo resignado porque el entrenador está resignado. Ves un equipo golpeado, porque el entrenador golpeado. Ves un equipo desorientado, porque el entrenador está desorientado”, opinó en Picado TV el ex arquero que ganó con el Xeneize la Supercopa de 1989 y la Recopa de 1990.

“Cuando llegás a lo más alto como lo hizo Gallardo, muchas veces crees que lo otro no te puede pasar. Y cuando te pasa es difícil desenvolverse por esas aguas. Empezás a ver traidores, porque el que te aduló te critica. Empezás a desconfiar”, agregó el Mono sobre la falta de respuesta que tuvo El Muñeco para enderezar el rumbo de River.

El título que Navarro Montoya reclamó a la AFA

Tras el título de “campeón de Liga” 2025 que AFA concedió a Rosario Central por haber sido el equipo que más puntos sumó en la Tabla Anual, Carlos Fernando Navarro Montoya le exigió a Boca reclamar por un campeonato que ya tiene más de 30 años sin ser reconocido.

“En estos tiempos de premiaciones sorpresivas y revisionismo de la historia de nuestro fútbol, propongo que Boca solicite que se le reconozca el campeonato obtenido en 1991, campeón invicto, como título oficial, para sumar una estrella más a su escudo”, propuso El Mono en X.

