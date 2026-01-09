En Estados Unidos afirman que Baltasar Rodríguez podría irse de Racing y volvería a la MLS

Racing ya sumó a Valentín Carboni, quien se hizo presente en la pretemporada que se lleva a cabo en el CIDE de Ciudad del Este, en Paraguay, y ahora los dirigidos por Gustavo Costas esperan por una resolución en la negociación por Matko Miljevic. Mientras tanto, desde el cuerpo técnico buscan potenciar a Baltasar Rodríguez.

El nacido en Monte Hermoso regresó a la Academia después de su paso por Inter Miami, donde estuvo a préstamo por una temporada, con opción de compra fijada en 5.000.000 de dólares, pero que decidieron no ejecutarla. Por esa razón, retornó al club con el que debutó como profesional para cubrir el hueco que dejó la salida de Agustín Almendra, quien reforzó a Necaxa.

Después de que las Garzas no pudieran ni siquiera renovar el préstamo por Rodríguez, principalmente porque la dirigencia de Racing sostenía que prefería venderlo, BOLAVIP pudo saber que el conjunto de Fort Lauderdale quiere repatriar al volante de 22 años, tal como adelantó Semanario Argentino Miami. Pero no será sencillo porque como Costas quiere mantenerlo, desde Avellaneda solicitarían una gran suma de dinero.

Teniendo en cuenta que la opción de compra que se fijó fue por cinco millones de la moneda estadounidense, la idea de Diego Milito y compañía es liberar al surgido de las inferiores para que regrese al equipo de Lionel Messi, siempre y cuando la oferta que llegue sea superior a la cifra mencionada. Por el momento no hubo avances, pero recién en las próximas semanas podría llegar una propuesta.

Los números de Baltasar Rodríguez en Racing

Desde que debutó con la camiseta de Racing, el 8 de mayo de 2023 contra Talleres de Córdoba, fueron 68 los partidos que afrontó Baltasar Rodríguez: convirtió 7 goles y aportó 4 asistencias. Además, fue campeón de la Copa Sudamericana en 2024 y de la Recopa Sudamericana en 2025.

