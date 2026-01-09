Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

En Estados Unidos afirman que Baltasar Rodríguez podría irse de Racing y volvería a la MLS

Estuvo a préstamo en las Garzas, donde fue campeón de la MLS, pero ahora podría retornar al fútbol estadounidense.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
El jugador vuelve a Racing tras su paso por Inter Miami.
© Getty ImagesEl jugador vuelve a Racing tras su paso por Inter Miami.

Racing ya sumó a Valentín Carboni, quien se hizo presente en la pretemporada que se lleva a cabo en el CIDE de Ciudad del Este, en Paraguay, y ahora los dirigidos por Gustavo Costas esperan por una resolución en la negociación por Matko Miljevic. Mientras tanto, desde el cuerpo técnico buscan potenciar a Baltasar Rodríguez.

El nacido en Monte Hermoso regresó a la Academia después de su paso por Inter Miami, donde estuvo a préstamo por una temporada, con opción de compra fijada en 5.000.000 de dólares, pero que decidieron no ejecutarla. Por esa razón, retornó al club con el que debutó como profesional para cubrir el hueco que dejó la salida de Agustín Almendra, quien reforzó a Necaxa.

Después de que las Garzas no pudieran ni siquiera renovar el préstamo por Rodríguez, principalmente porque la dirigencia de Racing sostenía que prefería venderlo, BOLAVIP pudo saber que el conjunto de Fort Lauderdale quiere repatriar al volante de 22 años, tal como adelantó Semanario Argentino Miami. Pero no será sencillo porque como Costas quiere mantenerlo, desde Avellaneda solicitarían una gran suma de dinero.

Teniendo en cuenta que la opción de compra que se fijó fue por cinco millones de la moneda estadounidense, la idea de Diego Milito y compañía es liberar al surgido de las inferiores para que regrese al equipo de Lionel Messi, siempre y cuando la oferta que llegue sea superior a la cifra mencionada. Por el momento no hubo avances, pero recién en las próximas semanas podría llegar una propuesta.

Los números de Baltasar Rodríguez en Racing

Desde que debutó con la camiseta de Racing, el 8 de mayo de 2023 contra Talleres de Córdoba, fueron 68 los partidos que afrontó Baltasar Rodríguez: convirtió 7 goles y aportó 4 asistencias. Además, fue campeón de la Copa Sudamericana en 2024 y de la Recopa Sudamericana en 2025.

DATOS CLAVES

  • Baltasar Rodríguez regresó a Racing tras su paso a préstamo por Inter Miami.
  • El equipo de Florida no ejecutó la opción de compra de 5.000.000 de dólares.
  • Diego Milito solo aceptará venderlo por una cifra superior a los 5 millones.
Publicidad
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Marino Hinestroza es el primer refuerzo de Boca del 2026

jpasman
toti pasman

Gracias Aptra: los Premios Toti 2025 a los mejores del año, con Mastantuono, Cavani y Borja consagrados

Lee también
Inter Miami, cerca de cerrar la llegada de David Ayala
MLS

Inter Miami, cerca de cerrar la llegada de David Ayala

El argentino que es ídolo en la MLS y será refuerzo del rival que Lionel Messi más enfrentó en Inter Miami
MLS

El argentino que es ídolo en la MLS y será refuerzo del rival que Lionel Messi más enfrentó en Inter Miami

Tras el interés de Gallardo, Tadeo Allende regresará a Inter Miami junto a Messi
Fútbol Internacional

Tras el interés de Gallardo, Tadeo Allende regresará a Inter Miami junto a Messi

Jugó una final histórica contra Nadal y ahora entrenará a una promesa del tenis español
Tenis

Jugó una final histórica contra Nadal y ahora entrenará a una promesa del tenis español

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo