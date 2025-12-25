Se fue de Inter Miami para reforzar un grande del fútbol argentino y sorprendió: “Messi me cagaba a pedos”

Inter Miami decidió no hacer uso de la opción de compra por Baltasar Rodríguez, que Racing había fijado en 4.5 millones de dólares, y el jugador volvió al país para reforzar al equipo que conduce Gustavo Costas en 2026. Fue un año difícil para él, porque llegó a Estados Unidos con una lesión de la que luego se resintió y lo hizo perderse una gran cantidad de partidos a lo largo del año.

La satisfacción, entonces, pasa por haberse recuperado a tiempo para sumar minutos en todos los encuentros de los playoffs en los que el equipo que conduce Javier Mascherano y es capitaneado por Lionel Messi conquistara el primer título de MLS de su historia.

De la experiencia de haber compartido plantel con quien para una amplia mayoría es el mejor futbolista de todos los tiempos, referente absoluto en Inter Miami, el propio Baltasar Rodríguez hizo una confesión que sorprendió: “Me ha enseñado y también me ha cagado a pedos para que entendiera el juego. Me enseñó cuándo sí y cuándo no. Yo jugaba siempre al mismo ritmo y él me dijo que debía estar tranquilo, que mi diferencia estaba en la potencia. Lo fui trabajando y aprendí a sacar ventaja con eso”, le contó a Olé en una entrevista.

Y sobre las sensaciones de compartir cancha con un jugador al que admiró desde chico, explicó: “Al principio fue difícil porque uno no se quiere equivocar estando ahí al lado, quiere hacer todo bien. Siempre trataba de dársela redonda como te la da él. Si se la daba mal me quería morir. Cumplí un sueño que nunca imaginé“.

Baltasar Rodríguez dijo que vuelve a Racing más maduro tras la temporada compartida con Messi (Getty).

El mediocampista ofensivo de 22 años también se refirió a la sencillez con que Messi se desenvolvía en el vestuario: “Me sorprendió muchísimo. Es un tipo muy sencillo y humilde. Una persona increíble. Cuando tomaba mates con él no lo podía creer. Hay cosas que uno ahí no se da cuenta de dónde está. Después uno cae. Fue hermoso. Y lo que hace en al cancha, ya todos lo sabemos”, resaltó.

Publicidad

Publicidad

Baltasar Rodríguez reconoció que no se animó a pedirle una camiseta a Messi como souvenir cuando supo que debía regresar a Racing, aunque sí se llevó algunos detalles para atesorar: “Hice que me firmara una remera, como todos los chicos, para llevarme. Me saqué una selfie, pero nada más. Si era por ganas, me lo traía a Messi a Racing”.

ver también El trueque que propone Riquelme: un titular de Racing como refuerzo para Boca a cambio de Milton Giménez

Su mensaje para los hinchas de Racing

En su regreso a La Academia, Baltasar Rodríguez se sumará a los entrenamientos de pretemporada desde el 3 de enero deseoso de tener una revancha que dijo estar esperando y sabiendo que contará con la confianza del cuerpo técnico con el que ya tuvo comunicación directa.

Además, dejó un mensaje a los hinchas sobre el jugador con el que se encontrarán tras su paso por la MLS: “Se van a encontrar con un jugador más maduro. Quisiera que confíen en que voy a tratar de hacer las cosas mejor que el de 2023. Voy con muchas ganas y actitud. Vamos a dar lo mejor para tener un gran 2026. Sé que quedé en deuda en 2024, eso está claro. Cuando me tocó jugar no lo hice de la mejor manera, entraba y no estaba a la altura del partido. No estaba enfocado al cien por ciento, estaba enojado conmigo mismo porque no jugaba. Pero ahora me voy a hacer sentir y quiero ser importante para Racing“, manifestó.

Publicidad

Publicidad

En Síntesis