Luego de sumar a Valentín Carboni, el próximo paso que dará Racing en el mercado de pases

Racing está trabajando arduamente en el mercado de pases, donde logró el arribo de Valentín Carboni, quien abandonó a Genoa y desembarcó a préstamo por un año, sin cargo ni opción de compra, ya que era una de las condiciones que imponía Inter -dueño de su pase- para que se concretara la operación.

Ahora, los directivos de la Academia están tratando de cerrar la incorporación de la gran novela de este mercado, que es Matko Miljevic, el mediocampista de Huracán. Tras llegar a un acuerdo con Abel Poza para que la compra se efecturara en 3.000.000 de dólares por el 100% del pase, el pago a la firma que quiere hacer Diego Milito fue lo que trabó todo.

El presidente del elenco de Avellaneda desea abonar 275.000 dólares, pero los de Parque Patricios exigen que, como mínimo, el importe sea de 1.000.000 de la misma moneda. Mientras tanto, la llegada del ex CF Montréal y Newell’s Old Boys se encuentra estancada y los tesoreros de ambos equipos buscarán sellar el acuerdo.

Tweet placeholder

Mientras tanto, se produjeron las salidas de Matías Bergara y Santiago Quirós, quienes partieron a préstamo hacia Nueva Chicago y Platense, respectivamente. En ambos casos, hasta diciembre de 2026. Sin embargo, hay que destacar que el mediocampista que se mudó hacia Mataderos lo hizo sin cargo ni opción de compra, mientras que el defensor pasó con opción, aunque no se develó el importe.

En cuanto a nuevas incorporaciones, la Academia no apretará el acelerador por ningún otro futbolista, a menos de que pierda a Gastón Martirena, Juan Nardoni o Santiago Solari, quienes son los principales apuntados para emigrar, siempre y cuando lleguen ofertas que convenzan, tanto al jugador como a la institución.

Publicidad

Publicidad

¿Llega un delantero a Racing?

ver también Latorre dio 5 razones para criticar el mercado de pases del fútbol argentino

ver también Confirman las 12 primeras fechas del Torneo Apertura de la Liga Profesional: el fixture de cada jornada

El principal objetivo que tiene la Academia es poder concretar la operación por Matko Miljevic, pero no irá detrás de un nuevo atacante. Desde la dirigencia, como así también el cuerpo técnico, creen que con Adrián Martínez, Adrián Balboa y Elías Torres, quien se recupera de una rotura de ligamentos, están cubiertos.

En el caso de que Rocky Balboa se marche en este mercado, algo que, por el momento no ocurrirá porque rechazaron las ofertas que llegaron, a las que consideraron insuficientes, y no convencieron al futbolista, allí avanzarán por un centrodelantero que pueda competir por la titularidad con Maravilla.

DATOS CLAVES

Valentín Carboni llega a Racing a préstamo por un año sin cargo ni opción de compra.

llega a a préstamo por un año sin cargo ni opción de compra. Huracán exige 1 millón de dólares de pago inicial por el pase de Matko Miljevic .

exige de pago inicial por el pase de . Matías Bergara y Santiago Quirós salen cedidos a préstamo hasta diciembre de 2026.

Publicidad