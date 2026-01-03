Es tendencia:
Enzo Pérez jugará en Argentinos Juniors tras su salida de River: los detalles del acuerdo

A sus 39 años, el volante central alcanzó un principio de acuerdo con el Bicho para continuar su carrera en el fútbol argentino.

Por Bruno Carbajo

Enzo Pérez continuará su carrera en Argentinos Juniors.
Tras su salida de River, y luego de semanas cargadas de incertidumbre sobre su futuro, Enzo Pérez llegó a un principio de acuerdo para convertirse en nuevo jugador de Argentinos Juniors. A sus 39 años, el mendocino seguirá compitiendo en la máxima categoría y firmará un contrato que lo vinculará con el club hasta diciembre de 2026.

La confirmación llega cargada de sorpresa, ya que la operación tuvo un giro de 180 grados. Tan solo días atrás, las charlas entre el Bicho y el entorno del jugador parecían haber colapsado por diferencias económicas, lo que provocó que el pase se diera virtualmente caído antes del brindis de Año Nuevo. Sin embargo, en los primeros días de enero la situación cambió radicalmente y las partes acercaron posturas.

La clave para reflotar la operación tuvo nombre y apellido: Nicolás Díez. El entrenador de Argentinos insistió fervientemente para contar con la jerarquía de Enzo en su mediocampo, lo que motivó a la dirigencia a mejorar el ofrecimiento inicial. “Creo que necesitamos a un jugador de la jerarquía de Enzo Pérez. He hablado con muy pocos jugadores, con él ameritaba hablar“, había confesado el DT, y su gestión surtió efecto.

Además, el proyecto deportivo posiblemente también jugó un rol seductor para el ex capitán de River. Es que Argentinos le ofrece la chance de disputar la Copa Libertadores, donde el equipo iniciará su camino en la Fase 2 enfrentando a Barcelona de Guayaquil.

Enzo Pérez firmará contrato con Argentinos Juniors por 12 meses (Prensa River).

Enzo llega como agente libre tras un último año en River donde fue de mayor a menor. Si bien jugó 38 partidos -siendo titular ante Racing en el último duelo de la temporada- con el correr de los meses supo perder terreno en la consideración de Marcelo Gallardo. Ahora, se sumará a un Argentinos que se metió de lleno en el mercado de pases: ya cerró la llegada del volante Gino Infantino, a préstamo desde Fiorentina, y está a un paso de incorporar al arquero chileno Brayan Cortés.

Las otras ofertas que quedaron en el camino

La decisión de mudarse a La Paternal dejó atrás otras opciones para Enzo. Durante las últimas semanas, sonó con fuerza en Deportivo Maipú, el club donde se formó y que hoy milita en la Primera Nacional, aunque la chance se diluyó rápido. También existieron sondeos desde el exterior: el Atlanta United de la MLS, dirigido por Gerardo Martino, sumado a rumores que lo vincularon tímidamente con Nacional de Uruguay. Sin embargo, Argentinos Juniors fue quien finalmente ganó la pulseada.

Datos clave

  • Enzo Pérez acordó su llegada a Argentinos Juniors con contrato hasta diciembre de 2026.
  • Disputará el repechaje de la Copa Libertadores ante Barcelona de Ecuador a los 39 años.
  • El técnico Nicolás Díez fue clave para reactivar la negociación por el ex River.
