El Fortín pensó en él cuando buscaba arquero en el último mercado, pero finalmente Quinteros no le levantó el pulgar y llegó Marchiori.

La final de la Copa de la Liga Profesional 2024 entre Estudiantes y Vélez tuvo todos los condimentos, desde el debate previo por el “sexto grande” hasta la definición agónica que se estiró hasta la definición de los penales. Esta vez le tocó festejar al Pincha.

Una vez más, el arquero Matías Mansilla se puso el traje de héroe para salvar al León cuando estaba a punto de perder el equilibrio y fue parte clave de la obtención del título del equipo de Eduardo Domínguez.

Recibido como el salvador que fue, Mansilla dio una entrevista con ESPN una vez finalizado el partido en el Estadio Único Madre de Ciudades en Santiago del Estero y, entre declaración y declaración, hizo una revelación inédita: estuvo a punto de jugar en Vélez, rival al que venció este domingo.

“Antes de venir a Estudiantes estuve muy cerca de ir a Vélez. Me dijeron que faltaba el OK del entrenador. Pero bueno, no se dio”, relató el arquero que llegó a La Plata este año proveniente de Central Córdoba de SdE.

Vélez y la odisea de encontrar un arquero titular

El Fortín estuvo buscando un arquero con mucho énfasis en el último mercado de pases de la Liga Profesional, sobre todo bajo las indicaciones de un Gustavo Quinteros que recién había llegado como entrenador desde Colo-Colo para hacerse cargo de un plantel que luchó por la permanencia en 2023.

Sin embargo, en la lista de posibles refuerzos Matías Mansilla fue dado de baja y el que llegó finalmente fue Tomás Marchiori, un traspaso del que todo Liniers no se reprocha ni un poco: fue figura tanto en el tiempo regular como en los penales durante toda la Copa de la Liga y se ganó el corazón del hincha del Fortín.