Exótico refuerzo: el equipo de la Liga Profesional que está a punto de fichar a un delantero nigeriano

A lo largo de la historia, en el fútbol argentino hubo 59 jugadores africanos que tuvieron la suerte de dejar su huella. Principalmente por el hecho de lo exótico que resulta ser la incorporación de futbolistas de dicho continente. El primero de todos fue Adriano Tomás Custodio Mendes, oriundo de Cabo Verde. Pero ahora, llegaría un nigeriano.
En la Liga Profesional, que este martes 27 de enero tendrá el cierre del mercado de pases, se podría concretar la incorporación del delantero Johnson Nsumoh a Deportivo Riestra. Con la ilusión de probar suerte y ser uno de los tantos que emigraron de África hacia la República Argentina, aún debe resolver cuestiones migratorias para poder incorporarse al plantel dirigido por Gustavo Benítez.
La idea del Malevo es que Nsumoh firme un vínculo hasta el 31 de diciembre tras haber jugado la última temporada en Baník Lehota, de la Segunda División de Eslovaquia. El delantero que puede desempeñarse como referencia dentro del área, como así también por los costados, viene de afrontar 12 partidos, donde anotó dos goles y aportó dos asistencias.
Mosta, AS Trencin, FC ViOn, Spartak Trnava y Birkirkara fueron los otros equipos en los que se desempeñó a lo largo de su carrera, y en el caso de sumarse al club del Bajo Flores, será el 60 africano en jugar en el fútbol argentino.
Los nigerianos que jugaron en el fútbol argentino
|Jugador
|Posición
|Clubes
|Categoría
|Temporada
|Moses Ndukanma
|DEL
|Centro Español
|Ascenso
|2000-01
|Aboki Danladi
|MED
|Excursionistas
|Ascenso
|2002-02
|Michael Djoko Tatab
|DEL
|Tiro Federal de Rosario
|Ascenso
|2003-03
|Antonhy Chinedu
|DEL
|Argentino de Merlo y Dock Sud
|Ascenso
|2008-09
|Johnson Akuchie
|DEL
|Flandria
|Ascenso
|2010-11
|Chukwunonso Evans
|DEL
|Defensores de Cambaceres
|Ascenso
|2010-11
|Félix Orode
|DEL
|San Lorenzo
|Primera / Ascenso
|2010-24
|Fatai Olamide Olushola
|DEL
|Arsenal y varios equipos del Argentino B
|Ascenso
|2011-17
|Okikiola Afolabi
|DEL
|Talleres
|Primera
|2016-16
|Arouna Dang Bissene
|DEL
|Huracán (no jugó), Tigre
|Primera
|2016-16
|Feyiseitan Asagidigbi
|MED
|Justo José de Urquiza y Almagro
|Ascenso
|2020-22
|Emmanuel Ifeanyi Obetta
|DEL
|Cañuelas
|Ascenso
|2021-21
|Emeka Oparaguo
|MED
|General Paz Juniors, Las Palmas
|Ascenso
|2021-24
|Tomás Martín Buenrostro
|MED
|Leandro N. Alem
|Ascenso
|2025-25
DATOS CLAVES
- Johnson Nsumoh negocia su llegada a Deportivo Riestra sujeto a cuestiones migratorias.
- El delantero firmaría hasta el 31 de diciembre tras su paso por el Baník Lehota.
- Nsumoh registró dos goles y dos asistencias en 12 partidos durante la última temporada.