Exótico refuerzo: el equipo de la Liga Profesional que está a punto de fichar a un delantero nigeriano

El delantero de 24 años tiene muchísimas chances de jugar en el fútbol argentino.

Por Julián Mazzara

Johnson Nsumoh está a un paso de ser refuerzo de Deportivo Riestra.
Johnson Nsumoh está a un paso de ser refuerzo de Deportivo Riestra.

A lo largo de la historia, en el fútbol argentino hubo 59 jugadores africanos que tuvieron la suerte de dejar su huella. Principalmente por el hecho de lo exótico que resulta ser la incorporación de futbolistas de dicho continente. El primero de todos fue Adriano Tomás Custodio Mendes, oriundo de Cabo Verde. Pero ahora, llegaría un nigeriano.

En la Liga Profesional, que este martes 27 de enero tendrá el cierre del mercado de pases, se podría concretar la incorporación del delantero Johnson Nsumoh a Deportivo Riestra. Con la ilusión de probar suerte y ser uno de los tantos que emigraron de África hacia la República Argentina, aún debe resolver cuestiones migratorias para poder incorporarse al plantel dirigido por Gustavo Benítez.

La idea del Malevo es que Nsumoh firme un vínculo hasta el 31 de diciembre tras haber jugado la última temporada en Baník Lehota, de la Segunda División de Eslovaquia. El delantero que puede desempeñarse como referencia dentro del área, como así también por los costados, viene de afrontar 12 partidos, donde anotó dos goles y aportó dos asistencias.

Mosta, AS Trencin, FC ViOn, Spartak Trnava y Birkirkara fueron los otros equipos en los que se desempeñó a lo largo de su carrera, y en el caso de sumarse al club del Bajo Flores, será el 60 africano en jugar en el fútbol argentino.

Los nigerianos que jugaron en el fútbol argentino

Jugador Posición Clubes Categoría Temporada
Moses Ndukanma DEL Centro Español Ascenso 2000-01
Aboki Danladi MED Excursionistas Ascenso 2002-02
Michael Djoko Tatab DEL Tiro Federal de Rosario Ascenso 2003-03
Antonhy Chinedu DEL Argentino de Merlo y Dock Sud Ascenso 2008-09
Johnson Akuchie DEL Flandria Ascenso 2010-11
Chukwunonso Evans DEL Defensores de Cambaceres Ascenso 2010-11
Félix Orode DEL San Lorenzo Primera / Ascenso 2010-24
Fatai Olamide Olushola DEL Arsenal y varios equipos del Argentino B Ascenso 2011-17
Okikiola Afolabi DEL Talleres Primera 2016-16
Arouna Dang Bissene DEL Huracán (no jugó), Tigre Primera 2016-16
Feyiseitan Asagidigbi MED Justo José de Urquiza y Almagro Ascenso 2020-22
Emmanuel Ifeanyi Obetta DEL Cañuelas Ascenso 2021-21
Emeka Oparaguo MED General Paz Juniors, Las Palmas Ascenso 2021-24
Tomás Martín Buenrostro MED Leandro N. Alem Ascenso 2025-25
DATOS CLAVES

  • Johnson Nsumoh negocia su llegada a Deportivo Riestra sujeto a cuestiones migratorias.
  • El delantero firmaría hasta el 31 de diciembre tras su paso por el Baník Lehota.
  • Nsumoh registró dos goles y dos asistencias en 12 partidos durante la última temporada.
