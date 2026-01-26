Es tendencia:
Tras la derrota de Deportivo Riestra ante Boca, Nacho Arce reveló que tiene de hijo a Paredes en otro deporte

El arquero del Malevo también contó la estrategia que utilizó para cambiar la camiseta con el campeón del mundo.

Por Lautaro Toschi

Nacho Arce en la Bombonera
Boca comenzó con el pie derecho su participación en la Zona A del Torneo Apertura. El pasado domingo, en La Bombonera, superó por 1 a 0 a Deportivo Riestra con un tanto de Lautaro Di Lollo. Una de las grandes figuras del partido fue Ignacio Arce, arquero del Malevo, que una vez que finalizó el encuentro cambió su camiseta con Leandro Paredes.

En diálogo con TNT Sports, Ignacio Arce contó la estrategia que utilizó en los días previos al partido para lograr intercambiar su camiseta con Leandro Paredes, algo que finalmente terminó consiguiendo: “Le había mandando un mensajito por Instagram, como hice antes con Di María”. 

Nacho Arce, el papá de Paredes en el ping pong

Le recordé cuando eramos chiquitos y le ganaba jugando al ping pong en la selección, aunque era bueno, igual que para el fútbol”, agregó Naco Arce. Cabe recordar que Arce integró las selecciones juveniles y allí fue compañero de muchos de los campeones del mundo, entre ellos Leandro Paredes, pero también hace un tiempo recordó el tiempo que compartió con Dibu Martínez, que es de la misma categoría que él.

Arce no pudo hacer nada ante el cabezazo de Di Lollo. (Foto: Getty).

Arce analizó el duelo ante Boca

“Hicimos un gran partido, con mucho desgaste. Nos plantamos de una forma en la que a ellos se les hizo difícil. Más allá de sus dos situaciones en el primer tiempo, el partido fue de juego aéreo; ellos manejaban la tenencia, pero no podían entrar. No vamos con bronca porque nos podíamos haber llevado un punto“, reflexionó el arquero.

Tras la polémica frase de Riquelme, Paredes retrucó: “Voy a estar en deuda toda la vida con Boca”

Además, agregó: “Trabajamos toda la semana como defender la pelota parada de Paredes, como cubrir el primer palo. Sabíamos que no teníamos que hacer faltas, pero fallamos en lo que más entrenamos“.

DATOS CLAVE

  • Boca venció 1-0 a Deportivo Riestra en La Bombonera por el Torneo Apertura.
  • Lautaro Di Lollo anotó el único gol del partido para asegurar la victoria local.
  • Ignacio Arce intercambió su camiseta con su excompañero juvenil Leandro Paredes tras el partido.
