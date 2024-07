El fútbol argentino está lleno de momentos que quedan en el recuerdo del hincha común. La épica se presentó en su máxima expresión el 12 de julio de 2009 cuando se jugó el partido de vuelta de la Promoción a Primera: Gimnasia y Esgrima La Plata necesitaba ganar por tres goles, luego de que en la ida, Atlético de Rafaela, le propinó un golpazo al superarlo por 3-0 de local. Ese día, con un puñado de partidos jugados, Franco Niell se transformó en ídolo del ‘Lobo’, autor del gol de la permanencia para el 3-0 final. Ahora, en un nuevo aniversario, recordó su épica en una charla exclusiva con BOLAVIP.

El partido de ida fue un suplicio para Gimnasia. La cancha corta y la actuación de Aldo Visconti (autor de los tres goles de la ‘Crema’) significaron un “duro golpe“. “Nosotros estábamos con confianza, habíamos hecho un torneo espectacular, pero nos tocó la promoción. Fuimos a jugar contra Rafaela y creíamos que iba a ser un partido más tranquilo y bueno, en el fútbol no hay partido tranquilo. Nos dieron un golpe bárbaro en el cual, las veces que he jugado en esa cancha, siempre ha costado porque es una cancha chica y de un pelotazo quedás frente al arco”, comentó Niell sobre ese partido de ida.

Aún así, el ‘Enano’ resaltó la fe que tenía ese plantel para dar vuelta el partido. Las circunstancias llevaron a que la definición gane en épica por el segundo tiempo. Gimnasia no pudo marcar en el primer tiempo, lo que le daba sólo 45 minutos para poder marcar tres goles. El sufrimiento de los hinchas en ‘El Bosque’ crecía con cada minuto que pasaba y hasta llevó a que algunos estuvieran al borde de un infarto, literal.

Para tratar de cambiar la historia, el técnico Leonardo Carol Madelón puso a sus dos delanteros para llenar el área: primero, entró Roberto ‘Pampa’ Sosa por Mariano Messera y, pocos minutos después, Franco Niell entró por el defensor paraguayo Rubén Maldonado. Estos ingresos complicaron a Rafaela y empezaron a darle vida al ‘Lobo’ y, sobre todo, a sus hinchas. Para ese momento, el partido ya tenía dos expulsados (Esteban ‘Tete’ González y Esteban Gil).

La remontada de Gimnasia y la clave de Franco Niell para sus goles

El primer grito llegó a poco menos de 20 minutos para el final del partido. El uruguayo Diego Alonso marcó el 1-0, ese primer gol tan necesario para ilusionarse con la permanencia. Aún así, faltaban otros dos goles, pero el tiempo se estaba agotando y, para colmo, el ‘Pampa’ Sosa se fue expulsado a falta de cinco minutos para llegar a los 90. El partido se le estaba yendo de las manos al ‘Lobo’, pero…

Apareció Franco Niell, ese delantero que había llegado desde Argentinos Juniors gracias a Guillermo Sanguinetti en 2008, pero que no pudo ser titular por una lesión. “A mí me había ido muy bien con Gregorio Pérez (en Argentinos Juniors) y cuando el ‘Topo’, que había sido ayudante de Gregorio, agarra Gimnasia me llama, y me dice que me llevaba porque estaba buscando un delantero. Así que bueno ahí fue cuando me voy para Gimnasia”, contó.

“Arranqué en el banco y creo que en la segunda o tercera fecha (NdeR: fue en la cuarta fecha del Torneo Apertura 2008) le meto un gol a Independiente. Hice un buen torneo, y en cancha de River (novena fecha del Clausura 2009) me lesiono y de ahí empezó a jugar ‘Pipino’ (Juan Cuevas). Empecé a ir al banco y tuve la suerte de entrar en esa promoción“, recordó.

El épico cabezazo de Franco Niell (X @gimnasiaoficial).

Tras la expulsión de ‘Pampa’ Sosa, Gimnasia fue aún más al frente. Cuatro minutos después, llegó el primer tanto de Niell. Un cabezazo por detrás de todo tras una pelota parada y a sacar del medio. En ese momento, la esperanza crecía, pero empezaba el tiempo de descuento y el árbitro Javier Collado adicionó seis minutos más. Lo que viene lo recuerdan perfectamente los hinchas de Gimnasia.

-¿Qué fue lo que pasó en esos últimos minutos?

-Nosotros al tener que buscar el resultado empezamos a tirar muchos centros, y yo veía que el ‘Pampa’ (ya se había ido expulsado y el que estaba en el área fue Lucas Castro) y el ‘Tornado’ (Diego Alonso) iban al primer palo, y ellos al ir al primer palo, arrastraban a los centrales. Si vos mirás el último gol, yo la bajo de pecho y abro para la izquierda, yo automáticamente cuando abro la pelota, ya me tiro para el segundo palo.

Ahí está el secreto de cómo un jugador de 1,63 metros metió no sólo ese primer gol de pelota parada, sino también su segundo personal y el 3-0 que tanto necesitaba el conjunto platense. La jugada fue tal cual. De un pelotazo de Ariel Agüero, el propio Niell bajó la pelota y la abrió para ‘Pipino’ Cuevas. Inmediatamente, fue al área, pero al segundo palo. Mientras que los centrales se preocuparon por Castro y Alonso, apareció el ‘Enano’ para otro gol de cabeza y el delirio de todos los hinchas de Gimnasia.

-¿Lo considerás el partido que marcó toda tu carrera?

–A mí Gimnasia siempre me marcó. Obviamente, fue un partido del que hice un gol y me marcó, sí, y la gente de Gimnasia siempre me lo recuerda eso, pero después volví a Gimnasia en el 2013, creo que fue o en 2012, que hicimos un gran torneo, logramos el ascenso. Gimnasia siempre me marca porque siempre pasé momentos muy lindos.

Las perlas de Franco Niell en la Promoción: el encuentro con el hincha que casi se infarta y el cruce con un futbolista de Rafaela

Por supuesto, al tratarse de un duelo tan particular y que cumple 15 años, hay historias detrás. Atlético de Rafaela estuvo muy cerca de quedarse con el Ascenso, a pocos minutos. Los jugadores se sintieron en Primera y hasta se lo hicieron saber a sus rivales.

“En un encontronazo en la mitad de cancha, uno de Rafaela me dijo que nos ‘íbamos a la B’, pero no le dije nada. Cuando le hicimos el 3-0 justo quedó una pelota en área y lo voy a tomar yo. Le iba a decir ‘te vas vos a la B ahora’ y me dije ahí nomás ‘mejor no le digo nada, a ver si nos hace un gol acá’ mejor me quedo callado'”, reveló Franco Niell. Nunca más se volvió a cruzar con este futbolista.

“Nos venían cargando también, por eso Álvaro (Ormeño), en un momento, se había enojado porque le habían dicho ‘tanto remar para morir en la orilla…’ Era la verdad, habíamos hecho un buen torneo y haber perdido 3-0 allá había sido un golpe fuerte”, sostuvo el ex Argentinos y Rosario Central, entre otros tantos equipos.

No fue la única perla de ese partido. Niell casi provoca que más de un hincha le agarre un ataque cardíaco, debido al gol, mezclado con la euforia y todo el sufrimiento que se vivió en ese partido. De hecho, la transmisión de ese partido mostró el momento en que un hincha se agarró el corazón, buscó aire por donde pudo y tuvo que ser ayudado por otro. El ex delantero reveló que pudo cruzarse con ese fanático.

El hincha de Gimnasia, que casi se infartó por el gol de Niell (Captura).

“Me lo crucé en una cena que organizó el club. La hicieron en el gimnasio al año de la promoción. Me lo crucé, me saludó y me dijo: ‘Casi me matás, casi me matás’. Es que la imagen esa fue muy loca porque él se agarraba el corazón y decía ‘ya está, ya está‘”, dijo entre risas.

El presente de Franco Niell: ayudante de campo, martillero público y el proyecto de una inmobiliaria

Franco Niell sigue ligado al fútbol y trabajando en un cuerpo técnico. “Ahora estoy en Dock Sud, estoy de ayudante de Matías Córdoba“, contó respecto a su presente. Anteriormente, trabajó en los cuerpos técnicos de Villa San Carlos y Camioneros.

Su prioridad pasa por el fútbol, pero durante los últimos momentos como futbolista aprovechó para dedicarse a otro rubro. “Yo soy martillero público y bueno justo (Ignacio) Canuto que jugó conmigo (en Brasil y en Argentinos Juniors), puso una franquicia de RE/MAX. Me llamó para ver si quería hacer, yo recién estaba recibido, prefería arrancar como agente inmobiliario y no como martillero, entonces estuve un año trabajando ahí con él hasta que después me metí de lleno en el fútbol”, detalló.

Respecto a su futuro, priorizará seguir ligado al fútbol, aunque tiene un plan para dentro de unos años. “Mi futuro siempre lo voy a pensar en el tema de estar en mi campo de juego. Ser martillero, el día de mañana va ser poner una inmobiliaria cuando estemos tranquilo, ya cuando tenga más tiempo porque ahora todo se me hace un poco más difícil entonces ahora priorizo sentir más bien y estar cómodo con tiempo como para poder darle a mis hijos y también poder darle al fútbol”.