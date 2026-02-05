Fue campeón e hizo 5 goles en Boca, quedó libre y ahora jugará en la Primera Nacional

El mercado de pases continúa moviéndose en la Primera Nacional, certamen que iniciará a mediados de febrero, y en las últimas horas, Patronato sumó una nueva cara para buscar el tan ansiado ascenso tras lo que fue la pérdida de la categoría en octubre de 2022.

Con pasado en Boca, donde cosechó tres títulos y anotó cinco goles en un total de 51 encuentros, la carrera de Franco Soldano continuará en el elenco de Entre Ríos, al que llega con el pase en su poder luego de no renovar con Juventud Las Piedras.

En el fútbol uruguayo, el atacante cordobés de 31 años estuvo durante el último año, ya que también defendió la camiseta de Defensor Sporting. Entre ambas instituciones disputó un total de 14 partidos y solamente aportó una asistencia en el Tuerto.

Tras llegar a un acuerdo verbal con el Patrón, en las próximas horas se sellará el acuerdo para que Soldano esté ligado a la institución hasta el 31 de diciembre de 2026. Luego de ello, comenzará a entrenarse junto a sus nuevos compañeros y buscará estar a disposición del entrenador Rubén Forestello de cara al debut ante San Martín de Tucumán, el domingo 15 de febrero, en condición de visitante.

Los clubes donde jugó Franco Soldano

Unión de Sunchales (2010-2014)

Unión de Santa Fe (2014-2018)

Olympiakos (2019-2022)

Boca Juniors (2019-2021)

Fuenlabrada (2021-2022)

Gimnasia y Esgrima de La Plata (2022-2023)

Unión La Calera (2024)

Defensor Sporting (2025)

Juventud Las Piedras (2025)

Patronato (2026-Actualidad)

DATOS CLAVES

