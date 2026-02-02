Es tendencia:
Ganó 2 títulos en River, jugó la Champions League y ahora es refuerzo de Agropecuario

El futbolista tendrá su primera experiencia en la segunda categoría sel fútbol argentino. Detalles.

Por Joaquín Alis

Ganó 2 títulos en River, jugó la Champions League y ahora es refuerzo de Agropecuario

El fútbol del ascenso sigue sumando caras nuevas a la espera del reinicio de la Primera Nacional y uno de los refuerzos del mercado se lo llevó Agropecuario. El conjunto sojero llegó a un acuerdo para sumar a Carlos Auzqui, un futbolista con amplio recorrido en la Liga Profesional.

El delantero llegará en condición de libre luego de un último paso por Atlético Tucumán, en donde disputó 22 encuentros oficiales y solo pudo aportar 1 gol y 1 asistencia. El oriundo de Longchamps tendrá su primera experiencia en la segunda categoría del fútbol argentino.

Cabe recordar que el Perro jugó en equipos como River, Estudiantes, Huracán Lanús, Talleres y San Lorenzo. Además, tuvo una experiencia en el Ferencváros de Hungría, en donde llegó a sumar minutos en la Champions League y la Europa League.

Agropecuario arrancará su participación en la Primera Nacional el sábado 14 de febrero a las 18 en su casa ante Deportivo Maipú. Cabe recordar que, en la temporada pasada, el equipo de Carlos Casares fue eliminado en los octavos de final del reducido por Tristán Suárez.

El paso de Auzqui por River

Auzqui llegó a River a mediados de 2017 y su incorporación despertaba expectativas: venía de buenas temporadas con Estudiantes y tenía mucha proyección. Sin embargo, su rendimiento estuvo lejos de las ilusiones que había generado su fichaje.

El atacante jugó 42 partidos oficiales, marcó solo 4 goles y dio 5 asistencias. En su etapa, solo ganó la Copa Argentina y la Copa Libertadores 2018, aunque solo participó del primer semestre del certamen internacional. A mediados de ese año, 12 meses después de su llegada, se marchó a Huracán en lo que fue el comienzo de una seguidilla de préstamos.

DATOS CLAVE

  • Carlos Auzqui se incorporó como refuerzo de Agropecuario para la Primera Nacional.
  • El delantero llega libre tras disputar 22 partidos y marcar un gol en Atlético Tucumán.
  • Agropecuario debutará contra Deportivo Maipú el sábado 14 de febrero a las 18:00 horas.
