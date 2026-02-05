River hoy: posible formación vs. Tigre, decisión de Gallardo con Centurión y el deseo de Pity Martínez en su vuelta al Monumental

River continúa entrenándose a las órdenes de Marcelo Gallardo para el partido correspondiente a la cuarta fecha del Apertura 2026 de la Copa de la Liga, el próximo sábado 7 de febrero recibiendo en el Estadio Monumental a Tigre desde las 17.00.

El DT ya comenzó a delinear el equipo con el que saltará al terreno de juego, obligado a sustituir a Sebastián Driussi que viene de sufrir un desgarro en la reciente visita a Rosario Central. Dos días antes de encuentro, el que habló desde El Matador fue Gonzalo Martínez, para quien El Millonario tiene preparado un agasajo especial.

La posible formación vs. Tigre

Con la vuelta de Matías Viña tras cumplir sanción por su expulsión y la necesidad de reemplazar a Sebastián Driussi, que se desgarró ante Rosario Central, Marcelo Gallardo comenzó a definir el equipo con el que irá en busca de su tercera victoria en el torneo.

El Millonario alinearía con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Juanfer Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas.

Viña vuelve al equipo tras su expulsión. (Getty).

Centurión atajará en Reserva

Tras recuperarse de la fractura de muñeca que sufrió a principios de noviembre del año pasado, el arquero Ezequiel Centurión, quien regresó a River en este mercado de pases, recibió el alta médica y ya está a disposición de Marcelo Gallardo de cara a los próximos compromisos de su equipo.

Con el objetivo de que el arquero vuelva a sumar minutos previo a reintegrarse a las convocatorias del plantel profesional, Gallardo y su cuerpo técnico decidieron que el campeón de Copa Argentina con Independiente Rivadavia de Mendoza baje a la Reserva comandada por Marcelo Escudero para que agarrar ritmo de competencia.

La palabra de Pity Martínez antes de volver al Monumental

Gonzalo Martínez, que viene de marcar su primer gol en Tigre en el partido que terminó con victoria 3-1 sobre Racing, volverá a jugar en el Estadio Monumental mucho antes de lo que podía haber imaginado cuando Gallardo le comunicó que no iba a ser tenido en cuenta para este año.

“Es un partido recontra difícil, contra un rival de mucha jerarquía. Será un partido difícil, nosotros tenemos nuestras armas, iremos a pelear el partido y esperemos traer un buen resultado”, le dijo a ESPN palpitando el duelo ante River. Y agregó: “Todo lo que se ha vivido con excompañeros, cuerpo técnico y la dirigencia es especial, tengo un cariño muy grande y un amor hacia el hincha que lo llevo dentro mío. Ahora tengo la camiseta de Tigre y la voy a defender a muerte”.

