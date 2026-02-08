Es tendencia:
El video del Pity Martínez bailando que indignó a los hinchas de River tras la goleada sufrida ante Tigre

En las redes sociales se viralizó un festejo del volante ofensivo en el vestuario de su equipo.

Por Marco D'arcangelo

Pity Martínez encabezó los festejos en el vestuario de Tigre.
© CapturaPity Martínez encabezó los festejos en el vestuario de Tigre.

La goleada de Tigre 4 a 1 ante River en el Más Monumental por la cuarta fecha del Grupo B del Torneo Apertura tuvo una sensación especial para Gonzalo Martínez, ya que volvió a Núñez y fue homenajeado tanto por el club como por la gente debido a su buen paso por la institución. 

Luego del encuentro, se filtró un video del ‘Pity’ en las redes sociales que indignó a los simpatizantes del Millonario, debido a que en el vestuario del Matador de Victoria fue uno de los encargados de encabezar los festejos y apareció bailando en medio de un trencito junto a sus compañeros.

Mientras sonaba la música fuerte en el vestuario de Tigre, Martínez encabezó el trencito junto a sus compañeros que celebraron con euforia su tercera victoria en el campeonato. Allí además estuvo Thiago Serrago, otro ex River, y que cumplió con la inexorable ‘ley del ex’ para abrir el marcador.

Esto generó indignación en el ‘Mundo River’ en las redes sociales, ya que a los hinchas del Millonario no les gustó que un futbolista que marcó una era en la institución celebre con euforia la dura goleada que recibió el equipo de Gallardo. Por otro lado, algunos fanáticos sí bancaron al futbolista, ya que hoy se debe a otro club. 

El posteo del Pity Martínez tras la victoria de Tigre

En su cuenta de Instagram, el volante ofensivo publicó una historia para celebrar la segunda victoria consecutiva de Tigre en el Apertura. En la misma, se puede observar a todo el plantel de Dabove en el vestuario de River, y allí el futbolista escribió “Vamos Matador, a seguir por más!!!”.

La burla de David Romero a River que no se vio en TV durante la goleada de Tigre: “Se van”

Además, luego del encuentro ante el Millonario, en zona mixta el volante fue consultado por el reconocimiento que recibió por parte de la institución de Núñez y dejó unas pequeñas palabras de agradecimiento a los hinchas. “Estoy muy agradecido con el hincha”, soltó. 

Datos claves 

  • Tigre goleó 4 a 1 a River Plate en el Estadio Más Monumental.
  • Gonzalo Martínez encabezó los festejos de Tigre en el vestuario tras ser homenajeado.
  • Thiago Serrago marcó el primer gol del encuentro cumpliendo la ley del ex.
