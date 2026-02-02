Tigre vs. Racing EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium por el Torneo Apertura: Horario y posibles formaciones

Tigre y Racing se enfrentan este lunes desde las 19.45, en el estadio José Dellagiovanna, por la tercera fecha del Torneo Apertura. El Matador busca extender su invicto, mientras que la Academia aspira a enderezar el rumbo luego de dos derrotas al hilo. El árbitro del encuentro es Pablo Echavarría y la transmisión está a cargo de ESPN Premium y Disney+.
En Victoria, el Matador y la Academia se enfrentan por la tercera fecha del campeonato.
¡CONFIRMADO EL ONCE DE RACING!
Cambeses; Colombo, Sosa, García Basso; Martirena, Zuculini, Miljevic, Rojas; Carboni, Maravilla Martínez y Solari.
La terna arbitral del partido
- Árbitro: Pablo Echavarría
- Árbitro asistente 1: Iván Núñez
- Árbitro asistente 2: Julio Fernández
- Cuarto árbitro: Facundo Rojo
- VAR: Álvaro Carranza
- Asistente VAR: Nahuel Viñas
Así arriba Racing a Victoria
El equipo de Gustavo Costas tuvo un comienzo complicado en el campeonato: cayó en sus dos primeras presentaciones (2-1 vs. Gimnasia y Rosario Central) y todavía no sumó puntos.
Cómo llega Tigre
El Matador, que jugará Copa Sudamericana este año y que trajó una buena cantidad de refuerzos, tiene 4 puntos producto de una victoria (2-0 vs. Estudiantes RC) y un empate (1-1 vs. Belgrano) y quiere seguir por la buena senda para ser protagonista en esta primera mitad de año.
La probable alineación de Racing
La posible formación de Tigre
Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Jalil Elías, Bruno Leyes; Elías Cabrera, Ignacio Russo, David Romero.
Palabra autorizada