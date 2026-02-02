Es tendencia:
Tigre vs. Racing EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium por el Torneo Apertura: Horario y posibles formaciones

En Victoria, el Matador y la Academia se enfrentan por la tercera fecha del campeonato.

¡CONFIRMADO EL ONCE DE RACING!

Cambeses; Colombo, Sosa, García Basso; Martirena, Zuculini, Miljevic, Rojas; Carboni, Maravilla Martínez y Solari.

La terna arbitral del partido

  • Árbitro: Pablo Echavarría
  • Árbitro asistente 1: Iván Núñez
  • Árbitro asistente 2: Julio Fernández
  • Cuarto árbitro: Facundo Rojo
  • VAR: Álvaro Carranza
  • Asistente VAR: Nahuel Viñas

Así arriba Racing a Victoria

El equipo de Gustavo Costas tuvo un comienzo complicado en el campeonato: cayó en sus dos primeras presentaciones (2-1 vs. Gimnasia y Rosario Central) y todavía no sumó puntos.

Cómo llega Tigre

El Matador, que jugará Copa Sudamericana este año y que trajó una buena cantidad de refuerzos, tiene 4 puntos producto de una victoria (2-0 vs. Estudiantes RC) y un empate (1-1 vs. Belgrano) y quiere seguir por la buena senda para ser protagonista en esta primera mitad de año.

La probable alineación de Racing

Facundo Cambeses; Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Matko Miljevic, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Valentín Carboni.

La posible formación de Tigre

Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Jalil Elías, Bruno Leyes; Elías Cabrera, Ignacio Russo, David Romero.

Por Bruno Carbajo

Tigre y Racing chocan en Victoria.
© Prensa Tigre/Prensa RacingTigre y Racing chocan en Victoria.

Tigre y Racing se enfrentan este lunes desde las 19.45, en el estadio José Dellagiovanna, por la tercera fecha del Torneo Apertura. El Matador busca extender su invicto, mientras que la Academia aspira a enderezar el rumbo luego de dos derrotas al hilo. El árbitro del encuentro es Pablo Echavarría y la transmisión está a cargo de ESPN Premium y Disney+.

bruno carbajo
Bruno Carbajo

