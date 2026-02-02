Tigre vs. Racing EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium por el Torneo Apertura: Horario y posibles formaciones

El Matador, que jugará Copa Sudamericana este año y que trajó una buena cantidad de refuerzos, tiene 4 puntos producto de una victoria (2-0 vs. Estudiantes RC) y un empate (1-1 vs. Belgrano) y quiere seguir por la buena senda para ser protagonista en esta primera mitad de año.

El equipo de Gustavo Costas tuvo un comienzo complicado en el campeonato: cayó en sus dos primeras presentaciones (2-1 vs. Gimnasia y Rosario Central) y todavía no sumó puntos.

Tigre y Racing se enfrentan este lunes desde las 19.45, en el estadio José Dellagiovanna, por la tercera fecha del Torneo Apertura. El Matador busca extender su invicto, mientras que la Academia aspira a enderezar el rumbo luego de dos derrotas al hilo. El árbitro del encuentro es Pablo Echavarría y la transmisión está a cargo de ESPN Premium y Disney+.