Guillermo Barros Schelotto y Tevez se negaron el saludo en cancha y hubo cruce de declaraciones tras el Vélez vs. Talleres

El partido que Vélez y Talleres disputaron este martes en el Estadio José Amalfitani, por la segunda fecha del Apertura 2026 de la Copa de la Liga, dejó en evidencia que Guillermo Barros Schelotto y Carlos Tevez no han logrado recomponer con el paso del tiempo una relación que se resintió hace una década.

En la salida de los equipos al terreno de juego, ninguno de los entrenadores buscó al otro para saludarlo, lo que el periodista Damián Iribarren calificó durante la transmisión como una “sana costumbre” cada vez que a ambos les toca enfrentarse. Su compañero Gastón Edul agregó mayor detalle al episodio al explicar desde cuándo y por qué no hay buena química entre los técnicos.

“La relación se rompió cuando Barros Schelotto dirigía a Boca y Tevez era jugador. Primero le dijo que se quedaba y después se fue a China y eso a Guillermo no le gustó”, expresó en relación a la inesperada partida del Apache rumbo al Shanghai Shenhua para la temporada 2017 que tampoco cayó bien entre los hinchas del Xeneize.

Finalizado el encuentro con victoria 2-1 para El Fortín para quedar como líder de la Zona A con dos victorias en igual cantidad de presentaciones, los dos entrenadores fueron consultados en sus respectivas conferencias de prensa por haberse ignorado en cancha.

“No hay ningún motivo por el cual saludarnos o no. No fue por nada en especial”, dijo Guillermo. “Pero habitualmente se saludan los técnicos”, lo interrumpió la periodista que le había hecho la consulta. A lo que el Mellizo replicó: “Sí, a veces se saludan. A veces no. Si tuviera algo que decir de Tevez se lo diría a él”.

Carlos Tevez fue incluso más escueto que el entrenador de Vélez cuando recibió la misma consulta en la conferencia de prensa de Talleres. Primero se rio y luego cerró el tema: “Prefiero no hablar”.

El detalle curioso es que Guillermo Barros Schelotto y Carlos Tevez sí se habían saludado en noviembre pasado, cuando también en el Estadio José Amalfitani se enfrentaron Vélez y Talleres por la fecha 14 del Torneo Clausura, partido que terminó con victoria 1-0 para el equipo cordobés.

La final de Madrid, otro detonante

Cuando Carlos Tevez regresó de China, Guillermo Barros Schelotto seguía siendo el entrenador de Boca y al Apache le tocó ser relegado por otros delanteros como Darío Benedetto, Wanchope Ábila y Mauro Zárate. Sobre el arribo de este último, que no terminó de cumplir con las expectativas, el ahora técnico de Talleres también había manifestado que lo entendió como una decisión contra él.

“Sabía que su llegada era para sacarme a mí. Yo sabía como venía la mano desde el principio. No me molestó para nada que venga porque sabemos la clase de jugador que es. Te sube un escalón más para que estés más preparado. Guillermo no charló conmigo cuando vino, pero si ves un jugador que es ídolo en el club y vos traes a alguien para reemplazarlo y en el primer día mandás a Tevez al banco, da una señal que no te quieren”, supo decir.

Y todo se agravó cuando se quedó sin ingresar ni un solo minuto en la final que definió la Copa Libertadores de 2018, ante River y en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid: “Creí que Guillermo me iba a poner. No estaba para exigir titularidad, pero pensé que iba a entrar. Soy de Boca, quería jugar y ganarla. Pero no jugué. El hincha de River siempre me tuvo miedo. Yo si tengo a Tevez en el banco en una final contra River, lo pongo”.

