Independiente blindó a Tomás Parmo con una millonaria cláusula de rescisión

Hace tiempo que los hinchas de Independiente están pidiendo por la presencia de Tomás Parmo, juvenil de 17 años que ya debutó como profesional frente a Juventud Unida de San Luis, por Copa Argentina. Es uno de los mejores proyectos de inferiores, y lo demostró en la Reserva.

De cara a lo que se viene, Gustavo Quinteros planifica darle mayor terreno a los juveniles formados en la cantera roja, y después de que Parmo formara parte de los diferentes seleccionados formativos de Argentina, renovó su contrato con la institución.

El mediocampista ofensivo firmó un nuevo vínculo que lo une a Independiente hasta el 31 de diciembre de 2028, y además de que se le elevara el salario, le establecieron una cláusula de rescisión por 20.000.000 de dólares.

Así las cosas, el futbolista surgido de las inferiores buscará ganar terreno en la Serie Río de la Plata, el certamen amistoso que disputarán en Uruguay, donde los comandados por Quinteros enfrentarán a Alianza Lima, Millonarios y Montevideo Wanderers entre el 10 y 16 de enero.

Los partidos de Independiente en la Serie Río de la Plata

Una vez más, los partidos que se disputen por la Serie Río de la Plata tendrán la transmisión exclusiva de Disney+, y se llevarán a cabo en el Estadio Parque Viera.

Sábado 10 de enero – 21:00 horas | Independiente vs. Alianza Lima

Martes 13 de enero – 21:00 horas | Independiente vs. Millonarios

Viernes 16 de enero – 21:00 horas | Montevideo Wanderers vs. Independiente

