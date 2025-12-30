Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Independiente blindó a Tomás Parmo con una millonaria cláusula de rescisión

Durante las últimas horas, se firmó el acuerdo con el 10 de Independiente y ahora continuará en el club hasta 2028.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Tomás Parmo, una de las joyas de Independiente.
© Instagram tomiparmoTomás Parmo, una de las joyas de Independiente.

Hace tiempo que los hinchas de Independiente están pidiendo por la presencia de Tomás Parmo, juvenil de 17 años que ya debutó como profesional frente a Juventud Unida de San Luis, por Copa Argentina. Es uno de los mejores proyectos de inferiores, y lo demostró en la Reserva.

De cara a lo que se viene, Gustavo Quinteros planifica darle mayor terreno a los juveniles formados en la cantera roja, y después de que Parmo formara parte de los diferentes seleccionados formativos de Argentina, renovó su contrato con la institución.

El mediocampista ofensivo firmó un nuevo vínculo que lo une a Independiente hasta el 31 de diciembre de 2028, y además de que se le elevara el salario, le establecieron una cláusula de rescisión por 20.000.000 de dólares.

Así las cosas, el futbolista surgido de las inferiores buscará ganar terreno en la Serie Río de la Plata, el certamen amistoso que disputarán en Uruguay, donde los comandados por Quinteros enfrentarán a Alianza Lima, Millonarios y Montevideo Wanderers entre el 10 y 16 de enero.

Los partidos de Independiente en la Serie Río de la Plata

Una vez más, los partidos que se disputen por la Serie Río de la Plata tendrán la transmisión exclusiva de Disney+, y se llevarán a cabo en el Estadio Parque Viera.

  • Sábado 10 de enero – 21:00 horas | Independiente vs. Alianza Lima
  • Martes 13 de enero – 21:00 horas | Independiente vs. Millonarios
  • Viernes 16 de enero – 21:00 horas | Montevideo Wanderers vs. Independiente
Publicidad

DATOS CLAVES

  • Tomás Parmo renovó su contrato con Independiente hasta el 31 de diciembre de 2028.
  • El club fijó una cláusula de rescisión de u$s 20 millones para el juvenil.
  • Disputará la Serie Río de la Plata en Uruguay del 10 al 16 de enero.
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Riquelme confirmó a Úbeda como DT, pero creo que Boca se encamina hacia su cuarto año consecutivo sin títulos

ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

Lee también
Alpine reveló su ambicioso objetivo para 2026 en la Fórmula 1
FÓRMULA 1

Alpine reveló su ambicioso objetivo para 2026 en la Fórmula 1

A los que se vayan por la patria potestad, AFA no dejará que jueguen en la Selección
Selección Argentina

A los que se vayan por la patria potestad, AFA no dejará que jueguen en la Selección

Andino, a un paso de River: qué falta para que se cierre el pase
River Plate

Andino, a un paso de River: qué falta para que se cierre el pase

Boca se contactó por Cuello y ya recibió una respuesta
Boca Juniors

Boca se contactó por Cuello y ya recibió una respuesta

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo