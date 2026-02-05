Jorge Sampaoli quiere en Atlético Mineiro a un defensor del fútbol argentino

El próximo 3 de marzo, la Confederación Brasileña de Fútbol le bajará la persiana al mercado de pases. Por lo tanto, después de esa fecha, los diferentes equipos no podrán seguir sumando refuerzos. Mientras tanto, Jorge Sampaoli busca a un jugador de la Liga Profesional para jerarquizar al plantel de Atlético Mineiro.

Después de que apareciera en el radar de Panathinaikos, desde el elenco de Belo Horizonte buscan quedarse con Kevin Lomónaco, el zaguero de Independiente que tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2028 y su cláusula de rescisión está fijada en 20.000.000 de dólares.

Por el momento, no hubo oferta formal desde el Galo, pero el defensor que tuvo una citación a la Selección Argentina es del gusto de Sampaoli. Y desde Brasil reportan que acercarían una propuesta por 5 millones de dólares, con la que buscarían adjudicarse el 50% del pase. Pese a ello, la dirigencia que lidera Néstor Grindetti la consideraría insuficiente.

Cabe destacar que la institución de Avellaneda posee el 75% de la ficha de Lomónaco, y como aún mantiene una deuda de 2.6 millones con Red Bull Bragantino, club desde el que llegó el futbolista, lo dejarían salir por una suma superior que le permita subsanar lo pendiente con los paulistas y hacer caja.

Kevin Lomónaco se iría de Independiente. (Getty Images)

Los números de Kevin Lomónaco en Independiente

Desde su llegada al Rojo de Avellaneda, el defensor central de 23 años disputó un total de 67 partidos, en los que convirtió 2 goles y aportó una asistencia. Además, recibió 13 amarillas y fue expulsado en una oportunidad en 5.842 minutos en cancha.

