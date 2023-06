Más allá de que aún se encuentra inhibido por una vieja deuda con Club América, en el mundo Independiente continúan recolectando dinero a través del influencer Santi Maratea, y están muy cerca de llegar a un acuerdo con los mexicanos para transferir parte del pago pendiente.

Si todo resulta como esperan Néstor Grindetti y los miembros de la Comisión Directiva del Rojo, la inhibición quedará en el olvido y podrán volver a incorporar futbolistas. Por eso mismo, el mánager Pablo Cavallero está buscando diferentes opciones para que el plantel comandado por Ricardo Zielinski pueda ser jerarquizado.

Así como han sonado nombres como los de Carlos Izquierdoz, Lisandro López y Marcelo Weigandt, en el club de Avellaneda están tratando de convencer a un viejo anhelo de Juan Román Riquelme: el defensor central de Vélez, Lautaro Giannetti .

El Rojo no es el único equipo que quiere a Giannetti, quien terminará su contrato con el Fortín recién a fin de año, y ya hubo un acuerdo para no extender el vínculo. Pero no fue lo único que acordaron: el capitán velezano le afirmó a Sergio Rapisarda, el mandamás, que no se irá en junio y buscará ayudar a que el club se mantenga en Primera División.