El gesto de Ascacíbar que lo acerca a Boca: reunión urgente y lo que pide Estudiantes

A lo largo de las últimas horas, Boca y Estudiantes de La Plata apretaron el acelerador en la operación por Santiago Ascacíbar, quien podría llegar a Brandsen 805 tras la lesión que padeció Rodrigo Battaglia, quien es muy factible que se opere del tendón de Aquiles, ya que no logra recuperarse de la lesión por los métodos habituales.

Luego de lo que fue el empate del Pincha ante Independiente, en Avellaneda, a BOLAVIP le confirmaron que los directivos boquenses, sin la presencia de Juan Román Riquelme, se reunieron con sus pares del conjunto presidido por Juan Sebastián Verón. Allí, se establecieron algunas condiciones para llevar adelante la negociación.

Para que el Ruso se mude desde la ciudad de las diagonales hacia el club de La Ribera, a este medio le indicaron que Verón pretende 7 millones de dólares. Incluso, dejaron en claro que hay una deuda con el futbolista con pasado en Stuttgart y que no habría inconveniente alguno para que se incluyan jugadores en la negociación.

Si la oferta de Boca alcanza el importe que solicita Estudiantes de La Plata, ya sea solo con dinero, o abonando una parte y lo restante se acople con la ficha de algún futbolista que deseen en 1 y 57 (NdR: Brian Aguirre es uno de los deseos que tiene Eduardo Domínguez ante una posible partida de Edwuin Cetré), el mediocampista de 28 años se pondrá la pilcha azul y oro.

Cabe destacar que, una vez que culminó el cotejo en Avellaneda, a Ascacíbar se lo vio completamente emocionado, dando a entender que su estadía con la camiseta rojiblanca llegó a su fin y que restan pequeños detalles para que abandone la ciudad de las diagonales y se mude hacia el barrio porteño de La Boca.

Qué dice el entorno de Santiago Ascacibar

Según pudo saber BOLAVIP días atrás, en el primer intento de parte de Riqueme de sumarlo este mercado, el entorno de Ascacibar es el que más insiste en que puede darse su arribo a Boca. Bien se sabe desde hace años y hasta confesado por el propio futbolista que su hermano es fanático del Xeneize y en reiteradas oportunidades le pidió que vista la camiseta azul y oro.

Sin embargo, en el pasado nunca se concretó su llegada a Casa Amarilla. Ahora, Boca volvió a la carga por su ficha. Según TyC Sports, la representación de Ascacibar lo cotizó en 6.5 millones de dólares.

¿Qué dijo Ascacibar sobre Boca, River y Tigres?

Durante esta semana, en diálogo con TyC Sports, Santiago Ascacibar fue consultado por el interés de River y dijo: “Habían consultado condiciones por mí, pero también por otros jugadores que él maneja. Siempre uno escucha, quiere saber. Es una satisfacción, porque quiere decir que se hacen las cosas bien”. Mientras que también se encargó de aclarar: “No hablé con él ni con nadie de Boca“.

Santiago Ascacíbar, jugador de Estudiantes. (Getty Images)

Ascacibar fue uno de los mejores jugadores del fútbol argentino en 2025, por lo que es lógico que reciba propuestas. Así lo contó él mismo: “Las ofertas están en el aire hasta que no sean oficiales“. Cuando le preguntaron por la de Tigres de México, el Ruso dijo: “Es uno de los que preguntó“.

A pesar de tener la firme posibilidad de salir, Ascacibar mantiene el foco en Estudiantes de La Plata. De hecho, el pasado lunes fue titular en la goleada ante Ituzaingó por Copa Argentina. “Tengo la cabeza puesta acá, pero a la expectativa de lo que pueda pasar“, concluyó el volante.

