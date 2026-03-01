Ángel Di María reveló que disputó lesionado el clásico rosarino: “Quería jugar igual”

Este domingo se vivió una nueva jornada histórica en el fútbol argentino: Rosario Central venció 2-0 a Newell’s en una nueva edición del clásico. Como no podía ser de otra manera, Ángel Di María convirtió el primer gol de la victoria, pero con un detalle muy particular. Es que, como bien se pudo apreciar, jugó lesionado y lo reveló públicamente luego de los festejos por ganar el partido.

A Fideo se lo vio elongando durante todo el primer tiempo y con claras muestras de dolor ante una molestia muscular que le impedía estar en óptimas condiciones. De hecho, sin ir más lejos, ni bien marcó el tanto fue reemplazado por no poder estar en plenitud física. Pero digno de su genialidad, sacó una volea inatajable que cambió la historia por completo en el Coloso Marcelo Bielsa.

Lo cierto es que, luego de festejar el triunfo en el clásico rosarino, Angelito reveló cuál era su situación. “El dolor en el aductor estaba muy fuerte, pero quería jugar igual“, confesó Di María en primera instancia sobre la lesión que padece desde el sábado. “Pusimos a otros en la pelota parada y yo sabía que alguna me iba a quedar, estaba convencido“, agregó pocos segundos más tarde.

No conforme con eso, redobló la apuesta y fue por más. “Si no era el clásico no hubiese jugado. Sentía mucha molestia“, manifestó en referencia a la suma importancia que tenía el duelo ante Newell’s. “Por momentos dolía, por momentos no. Lo fui llevando hasta que se dio el gol y ahí dije: ‘ya está, paro’. Je“, añadió Fideo sobre el cambio ni bien marcó su tanto en el segundo tiempo.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Gracias a Dios se dio“, sostuvo el campeón del mundo con la Selección Argentina. “La única manera que tenía de patear era agarrarla de aire porque no me molestaba el aductor. Y se dio justo de esa manera. Increíble“, expresó el rosarino de 38 años que está más vigente y determinante que nunca.

Además, se tomó unos segundos para tener un buen gesto con el personal del club que fue clave para su presencia en el campo de juego. “Estoy agradecido a los kinesiólogos porque ayer desde que terminó el entrenamiento hasta hoy antes del partido, estuvieron metiéndole a full para que pueda jugar lo mejor posible“, declaró en zona mixta Di María antes de terminar su relato.

