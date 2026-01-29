La defensa de Eduardo Domínguez a Ascacibar por irse de Estudiantes a Boca: “Hay clubes más populares, no hay que ser necios”

En el medio de las opiniones divididas del mundo Estudiantes sobre la partida de Santiago Ascacibar rumbo a Boca, Eduardo Domínguez expresó su postura. El entrenador del Pincha salió a bancar al mediocampista y aseguró que tanto él como sus dirigidos sabían de antemano que tenía el deseo de marcharse.

“Muchas veces vivimos con lo que tiene que hacer el vecino y nosotros no hacemos. Se lo remarcamos y se lo recalcamos. Sabemos lo que significa la pasión del hincha y el sentimiento que está en juego”, aseguró el estratega en conferencia de prensa.

“Nadie está exento de equivocarse en alguna declaración o de apresurarse”, reconoció el DT, que agregó: “En relación con el Ruso, le dio mucho al club. Dos veces fue vendido; dejó mucho dinero. Obviamente, mucha gente y muchos hinchas se sienten identificados con él”.

Y soltó: “Hay clubes más populares en el país, no hay que ser necios. Él sentía que tenía que dar otro paso. Ya desde final de año lo sentía. No se le dieron las situaciones que él creía o las posibilidades que podía tener, o sí, no lo sé. Se dio a último momento esta situación, pero nosotros sabíamos que podía pasar”.

Domínguez cruzó a un periodista por Marcos Rojo

En otro momento de la conferencia de prensa posterior al triunfo sobre Boca, el director técnico protagonizó un tenso momento con un periodista que sugirió que aprobar la vuelta de Marcos Rojo iba en contra del sentimiento del hincha: “Me parece tener los pies sobre la tierra. No vivo en La Plata, pero no necesito vivir ahí para saber el aire que se respira y cómo piensa la gente“.

“Primero, no me presiones. Te voy a responder y te voy a mirar seriamente. El club se ha manifestado muchas veces con sus jugadores. Muchas veces, el entrenador a cargo de Estudiantes de La Plata, en el tiempo y en la historia, hay decisiones que no toma, porque son jugadores nacidos del club“, expresó.

En el medio de un picante ida y vuelta, continuó: “Si querés hacer toda una polémica o hablar de gente que piensa que ‘Rojo no’, no sé lo que va a pasar. Hay una postura del club que siempre recibe a los exjugadores y nacidos aquí. Es como que empiecen ahora a decir ‘que el Ruso [Ascacibar] no vuelva nunca más‘; no lo sé”.

“El club está por encima del entrenador. Hay una dirigencia que apuesta a abrirle las puertas a exjugadores. Entonces, no me vengas a querer presionar con que la determinación es mía”, concluyó.

DATOS CLAVE

Eduardo Domínguez afirmó que el plantel sabía del deseo de Ascacibar de marcharse.

afirmó que el plantel sabía del deseo de de marcharse. El DT reconoció que Ascacibar dejó mucho dinero al club tras ser vendido dos veces .

dejó mucho dinero al club tras ser . Eduardo Domínguez señaló que la dirigencia decide la vuelta de exjugadores como Marcos Rojo.

