La respuesta de Eduardo Domínguez sobre si prefería enfrentar a Racing o Boca en la final del Clausura

Tras clasificar a su equipo en el histórico Clásico platense, el DT del Pincha analizó con seriedad la definición del otro lado del cuadro y palpitó el duelo con la Academia.

Por Bruno Carbajo

Eduardo Domínguez, nuevamente en una final con Estudiantes.
© GettyEduardo Domínguez, nuevamente en una final con Estudiantes.

El Torneo Clausura tiene a sus protagonistas confirmados: Racing y Estudiantes de La Plata definirán la corona el próximo sábado 13 de diciembre en Santiago del Estero. Y en medio de la efervescencia que dejó la épica victoria del Pincha ante Gimnasia en el Clásico, para el entrenador Eduardo Domínguez no hay tiempo que perder.

En medio de la euforia, Eduardo Domínguez se presentó en conferencia de prensa sabiendo que volvió a escribir su nombre en otra definición con Estudiantes. El entrenador, que ya conquistó tres títulos con el club (Copa Argentina 2023, Copa de la Liga 2024 y Trofeo de Campeones 2024), irá ahora por su cuarta estrella al frente del equipo.

Sin embargo, frente a los micrófonos, el Barba demostró rápidamente que su cabeza ya estaba puesta en la final y comenzó a palpitar el partido decisivo. Aunque, antes respondió la pregunta que BOLAVIP: ya clasificado, y con el panorama de semifinales resuelto, ¿prefería enfrentar a Racing o a Boca en la final?

Lejos de inclinarse por uno u otro, el entrenador apeló a la altura institucional. “Son dos grandes equipos, con un plantel muy rico en las individuales, juegan diferente“, comenzó Domínguez, reconociendo el potencial de ambos.

Luego, se enfocó de lleno en su rival: un Racing que según su análisis, llega con una gran solidez mental. “Con su entrenador se acostumbró a competir fuerte. Cuando quedaron afuera de Libertadores se prometieron llegar a esta instancia“, agregó.

Finalmente, consideró que la final será una prueba de carácter. “Van a jugar dos equipos fuertes mentalmente y físicamente, que tienen sus individuales. Sabemos cómo se juegan las finales y ellos también, va a ser un partido muy disputado“, cerró. El Madre de Ciudades será testigo de un duelo en el que parece no haber margen de error.

Datos clave

  • Racing y Estudiantes definirán el título el 13 de diciembre en Santiago del Estero.
  • Eduardo Domínguez irá por su cuarto título al frente del Pincha.
  • El técnico destacó la fortaleza mental de Racing de cara a la final.
Bruno Carbajo

