Es tendencia:
logotipo del encabezado
Torneo Apertura

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura tras el empate de Boca y el triunfo de Rosario Central

El Xeneize igualó con Platense, Gimnasia empató con Estudiantes, el Canalla venció a Barracas e Instituto le ganó a Central Córdoba.

Por Nahuel De Hoz

Seguí a Bolavip en Google!
Lautaro Di Lollo de Boca y Enzo Copetti de Rosario Central.
© GettyLautaro Di Lollo de Boca y Enzo Copetti de Rosario Central.

A falta de solamente un enfrentamiento para que se concrete del todo, la fecha 5 quedó prácticamente finalizada y el Torneo Apertura 2026 está más ardiente que nunca. Ya cumplido un tercio del campeonato y de cara a la recta decisiva, ahora todas las miradas apuntan al mismo objetivo: la tabla de posiciones. Por ese motivo, vamos a repasar cómo quedó conformada este domingo 15 de febrero.

En el primer turno se desarrolló el clásico de La Plata entre Gimnasia y Estudiantes, que igualaron 0-0. Como siempre, en un encuentro híper caliente y con muchos más roces que juego vistoso, esta vez no pudieron sacarse ventaja y repartieron un punto por lado en uno de los cotejos más importantes del fútbol argentino por la histórica rivalidad que mantienen entre sí.

Más tarde, Boca empató 0-0 con Platense y profundizó aún más su crisis futbolística en la que está inmerso hace tiempo y pareciera no encontrar la salida para salir a flote y mejorar el rendimiento y por ende los resultados. Aunque todavía está en puestos de clasificación, está realmente complicado con esta irregularidad y podría generarle un fuerte dolor de cabeza en el futuro inmediato.

Gimnasia y Estudiantes igualaron en un nuevo clásico de La Plata.

Gimnasia y Estudiantes igualaron en un nuevo clásico de La Plata.

En el último turno de la jornada, Rosario Central venció 2-0 a Barracas Central y escaló varios puestos en la tabla de posiciones para meterse en el lote de los principales aspirantes a los primeros lugares. Al mismo tiempo, Instituto le ganó 2-0 a Central Córdoba y le permitió salir de la zona baja en lo que fue su primer triunfo en lo que va de la competición doméstica en este 2026.

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura

Publicidad

Días y horarios de la fecha 6 (Interzonal)

Jueves 19 de febrero
17.15 Defensa y Justicia – Belgrano
17.15 San Lorenzo – Estudiantes de Río Cuarto
19.30 Independiente Rivadavia – Independiente
19.30 Instituto – Atlético Tucumán

Viernes 20 de febrero
18.00 Estudiantes – Sarmiento
20.00 Boca – Racing
22.15 Gimnasia (Mza.) – Gimnasia
22.15 Rosario Central – Talleres

Sábado 21 de febrero
17.00 Platense – Barracas Central
17.00 Banfield – Newell’s
19.15 Deportivo Riestra – Huracán
21.30 Central Córdoba – Tigre

Publicidad

Domingo 22 de febrero
18.30 Vélez – River
21.00 Unión – Aldosivi

A confirmar
Argentinos – Lanús

Ascacibar sufrió una molestia muscular y encendió las alarmas en Boca

ver también

Ascacibar sufrió una molestia muscular y encendió las alarmas en Boca

Nahuel de Hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
Toti Pasman

¿Ciclo cumplido para Gallardo? River está desorientado

ggrova
German García Grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
Di María selló el triunfo de Rosario Central ante Barracas
Fútbol Argentino

Di María selló el triunfo de Rosario Central ante Barracas

Así quedó la tabla del Torneo Apertura tras la derrota de River y la victoria de Racing
Fútbol Argentino

Así quedó la tabla del Torneo Apertura tras la derrota de River y la victoria de Racing

Aldosivi le empató sobre la hora a Rosario Central
Fútbol Argentino

Aldosivi le empató sobre la hora a Rosario Central

Ascacibar sufrió una molestia muscular y encendió las alarmas en Boca
Boca Juniors

Ascacibar sufrió una molestia muscular y encendió las alarmas en Boca

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo