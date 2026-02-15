Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura tras el empate de Boca y el triunfo de Rosario Central

A falta de solamente un enfrentamiento para que se concrete del todo, la fecha 5 quedó prácticamente finalizada y el Torneo Apertura 2026 está más ardiente que nunca. Ya cumplido un tercio del campeonato y de cara a la recta decisiva, ahora todas las miradas apuntan al mismo objetivo: la tabla de posiciones. Por ese motivo, vamos a repasar cómo quedó conformada este domingo 15 de febrero.
En el primer turno se desarrolló el clásico de La Plata entre Gimnasia y Estudiantes, que igualaron 0-0. Como siempre, en un encuentro híper caliente y con muchos más roces que juego vistoso, esta vez no pudieron sacarse ventaja y repartieron un punto por lado en uno de los cotejos más importantes del fútbol argentino por la histórica rivalidad que mantienen entre sí.
Más tarde, Boca empató 0-0 con Platense y profundizó aún más su crisis futbolística en la que está inmerso hace tiempo y pareciera no encontrar la salida para salir a flote y mejorar el rendimiento y por ende los resultados. Aunque todavía está en puestos de clasificación, está realmente complicado con esta irregularidad y podría generarle un fuerte dolor de cabeza en el futuro inmediato.
En el último turno de la jornada, Rosario Central venció 2-0 a Barracas Central y escaló varios puestos en la tabla de posiciones para meterse en el lote de los principales aspirantes a los primeros lugares. Al mismo tiempo, Instituto le ganó 2-0 a Central Córdoba y le permitió salir de la zona baja en lo que fue su primer triunfo en lo que va de la competición doméstica en este 2026.
Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura
Días y horarios de la fecha 6 (Interzonal)
Jueves 19 de febrero
17.15 Defensa y Justicia – Belgrano
17.15 San Lorenzo – Estudiantes de Río Cuarto
19.30 Independiente Rivadavia – Independiente
19.30 Instituto – Atlético Tucumán
Viernes 20 de febrero
18.00 Estudiantes – Sarmiento
20.00 Boca – Racing
22.15 Gimnasia (Mza.) – Gimnasia
22.15 Rosario Central – Talleres
Sábado 21 de febrero
17.00 Platense – Barracas Central
17.00 Banfield – Newell’s
19.15 Deportivo Riestra – Huracán
21.30 Central Córdoba – Tigre
Domingo 22 de febrero
18.30 Vélez – River
21.00 Unión – Aldosivi
A confirmar
Argentinos – Lanús
