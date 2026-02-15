Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura tras el empate de Boca y el triunfo de Rosario Central

A falta de solamente un enfrentamiento para que se concrete del todo, la fecha 5 quedó prácticamente finalizada y el Torneo Apertura 2026 está más ardiente que nunca. Ya cumplido un tercio del campeonato y de cara a la recta decisiva, ahora todas las miradas apuntan al mismo objetivo: la tabla de posiciones. Por ese motivo, vamos a repasar cómo quedó conformada este domingo 15 de febrero.

En el primer turno se desarrolló el clásico de La Plata entre Gimnasia y Estudiantes, que igualaron 0-0. Como siempre, en un encuentro híper caliente y con muchos más roces que juego vistoso, esta vez no pudieron sacarse ventaja y repartieron un punto por lado en uno de los cotejos más importantes del fútbol argentino por la histórica rivalidad que mantienen entre sí.

Más tarde, Boca empató 0-0 con Platense y profundizó aún más su crisis futbolística en la que está inmerso hace tiempo y pareciera no encontrar la salida para salir a flote y mejorar el rendimiento y por ende los resultados. Aunque todavía está en puestos de clasificación, está realmente complicado con esta irregularidad y podría generarle un fuerte dolor de cabeza en el futuro inmediato.

Gimnasia y Estudiantes igualaron en un nuevo clásico de La Plata.

En el último turno de la jornada, Rosario Central venció 2-0 a Barracas Central y escaló varios puestos en la tabla de posiciones para meterse en el lote de los principales aspirantes a los primeros lugares. Al mismo tiempo, Instituto le ganó 2-0 a Central Córdoba y le permitió salir de la zona baja en lo que fue su primer triunfo en lo que va de la competición doméstica en este 2026.

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura

Publicidad

Publicidad

Días y horarios de la fecha 6 (Interzonal)

Jueves 19 de febrero

17.15 Defensa y Justicia – Belgrano

17.15 San Lorenzo – Estudiantes de Río Cuarto

19.30 Independiente Rivadavia – Independiente

19.30 Instituto – Atlético Tucumán

Viernes 20 de febrero

18.00 Estudiantes – Sarmiento

20.00 Boca – Racing

22.15 Gimnasia (Mza.) – Gimnasia

22.15 Rosario Central – Talleres

Sábado 21 de febrero

17.00 Platense – Barracas Central

17.00 Banfield – Newell’s

19.15 Deportivo Riestra – Huracán

21.30 Central Córdoba – Tigre

Publicidad

Publicidad

Domingo 22 de febrero

18.30 Vélez – River

21.00 Unión – Aldosivi

A confirmar

Argentinos – Lanús