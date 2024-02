A falta de un día para su debut en la Primera Nacional, en donde se enfrentará al CADU de Zárate en condición de local, se destapó una fuerte interna en Colón, que tiene como principales protagonistas a Facundo Garcés, uno de los referentes del plantel y a la anterior dirigencia del club, que se fue en diciembre del año pasado.

Todo comenzó luego de que se caiga la transferencia del central al Alavés de España, en donde el futbolista dejó de presentarse a los entrenamientos de equipo comandado por Iván Delfino, generando la bronca de los hinchas, ya que el futbolista no quería seguir jugando en el club ni ser transferido a Vélez o Lanús, que estaban interesados.

Días después de esto, el mismo Garcés rompió el silencio en diálogo con la radio santafesina Sol Play, denunciando que el presidente anterior, José Vignatti, hizo un negocio con su pase por sus espaldas con Pascual Lezcano , un reconocido representante que nada tiene que ver con el jugador.

“Hicieron prácticamente un negocio por detrás mío sin mi consentimiento, me cagaron en realidad. Yo interiormente estoy muy tranquilo porque di todo y me entregué al máximo. Hice cosas por Colón que nadie sabe, yo amo a Colón, es todo para mí y es una lástima porque ser así me terminó perjudicando”, comenzó explicando el defensor en su relato.

Siguiendo con la denuncia, agregó: “Nosotros le dimos la solución a la nueva dirigencia de Colón con el abogado de AFA y el abogado de la empresa que me representa. Me vaya o no, el problema lo van a tener igual, porque es una garantía que tiene este representante (por Pascual Lezcano). Si me dejan ir, se le da este 7% a este tercero y ahí empieza otro tema”.

Y cerró, explicando que por este problema ni siquiera le puede donar su porcentaje al club: “Todo lo que yo daba para inferiores para que quede para el club, salía beneficiado un tercero que ni siquiera conozco. La realidad es que si yo me voy quería dejarle todo al club y donarlo, no para que se lo lleve una persona y tapar un negocio sucio que hicieron por detrás. El principal perjudicado sin dudas es Colón”.

El negocio que hizo Colón con Pascual Lezcano

Esto que denuncia Facundo Garcés, es por un negocio que hizo Vignatti, el anterior presidente de Colón con Lezcano, quien es representante de Lucas Viatri, que jugó en el Sabalero durante el 2020, pero con la pandemia en el medio, el club decidió rescindirle su contrato y este le hizo un juicio.

El fallo de este juicio fue a favor del surgido de las inferiores de Boca, que tenía que cobrar una cifra millonaria, y es por eso que Vignatti se sentó a negociar con Lezcano una forma de pagarla, incluyendo este 7% del pase de Garcés, que salió a la luz cuando la nueva dirigencia de Colón estaba por cerrar la venta del jugador al Alavés español.