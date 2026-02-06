Es tendencia:
Vélez Sarsfield

La grave lesión que sufrió un titular de Vélez a horas del partido con Boca

El lateral derecho, una de las figuras del Fortín, estará afuera de las canchas por un lapso de 6 a 8 meses.

Por Julián Mazzara

Jano Gordon sufrió la rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha.
Jano Gordon sufrió la rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha.

Este domingo, Vélez Sarsfield recibirá a Boca por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026, donde los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto llegan totalmente diezmados por una gravísima lesión que sufrió uno de los habituales titulares.

Después de ser el gran protagonista del empate frente a Independiente, el último fin de semana, se confirmó la lesión de Jano Gordon. El lateral derecho que venía de anotar a favor y en contra en el partido que se disputó en Avellaneda contra los dirigidos por Gustavo Quinteros, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

La lesión se produjo durante la práctica del jueves, donde Barros Schelotto estaba planificando la formación con la que enfrentarán al Xeneize, en condición de local. Sin duda alguna, es una lesión que complica el parado táctico, algo que se definirá en el entrenamiento del sábado. Pese a ello, en conferencia de prensa, el DT dejó en claro que “no hay motivo para hacer muchos cambios”.

A raíz de este infortunio que se produjo, la operación de Gordon se dará en la próxima semana, y a partir de allí su recuperación le demandará un plazo estimado de entre seis y ocho meses. Luego, tendrá que ponerse a tono desde lo físico y lo futbolístico para volver a las canchas.

Jano Gordon, lateral de Vélez.

Jano Gordon, lateral de Vélez. (Getty Images)

Los números de Jano Gordon en Vélez

Desde que debutó como profesional, Jano Gordon afrontó un total de 35 encuentros con la camiseta de Vélez: anotó tres goles y aportó una asistencia.

La posible formación de Vélez vs. Boca por el Torneo Apertura 2026

Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobias Andrada, Matías Pellegrini; Diego Valdés, Manuel Lanzini y Dilan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto.

