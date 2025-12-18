Independiente anunció un nuevo cambio de nombre en el Estadio Libertadores de América

Independiente cerró otro año para el olvido en el que estuvo lejos de las peleas por los títulos y tampoco logró un boleto para los certámenes internacionales. Por ello, el elenco de Gustavo Quinteros quiere dar vuelta la página y comenzar a enfocarse en el 2026.

En ese contexto, la dirigencia que ya trabaja en el mercado de pases, anunció este jueves un reconocimiento para dos de las máximas glorias de la institución. El Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini suma ahora a dos ídolos en sus tribunas.

Hasta el momento, las cabeceras y las plateas estaban nombradas con futbolistas icónicos del club como Miguel Ángel Santoro, Ricardo Pavoni, Arsenio Erico y el propio Bocha. Ahora, las gargantas que rodean a las tribunas laterales de Erico llevan en su nombre a otras dos leyendas.

Se trata de la histórica dupla central conformada por Hugo Villaverde y Enzo Trossero, quienes tuvieron un exitoso paso por Independiente, conquistando una de sus Copa Libertadores e incluso la Copa Intercontinental ante Liverpool en 1984.

“Homenaje a nuestra histórica zaga central. A partir de hoy, las gargantas 1 y 2 del Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini llevan tallado el nombre de Hugo Villaverde y Enzo Trossero”, anunció el Rojo junto a un emotivo video de ambos.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

El insólito error en la placa de Villaverde

En el video conmemorativo se observa el pegado de ambas placas, con nombres completos de los protagonistas. Sin embargo, en una dice Hugo Gerardo Villaverde, cuando su segundo nombre era Eduardo, fallecido en noviembre de 2024.

ver también Boca se mete de lleno en las negociaciones entre River y Santiago Ascacibar

En síntesis

Hugo Villaverde y Enzo Trossero : sus nombres figuran en las gargantas 1 y 2 del estadio.

: sus nombres figuran en las gargantas 1 y 2 del estadio. Copa Intercontinental 1984 : título ganado por la histórica dupla ante Liverpool, sumado a la Libertadores.

: título ganado por la histórica dupla ante Liverpool, sumado a la Libertadores. Error en la placa: figura “Gerardo” en lugar de Eduardo, segundo nombre real de Villaverde.

Publicidad