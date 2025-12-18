Es tendencia:
logotipo del encabezado
FÚTBOL ARGENTINO

Independiente anunció un nuevo cambio de nombre en el Estadio Libertadores de América

La casa del Rojo en Avellaneda ahora llevará el nombre de otros dos ídolos de la institución.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
El Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini.
© GettyEl Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini.

Independiente cerró otro año para el olvido en el que estuvo lejos de las peleas por los títulos y tampoco logró un boleto para los certámenes internacionales. Por ello, el elenco de Gustavo Quinteros quiere dar vuelta la página y comenzar a enfocarse en el 2026.

En ese contexto, la dirigencia que ya trabaja en el mercado de pases, anunció este jueves un reconocimiento para dos de las máximas glorias de la institución. El Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini suma ahora a dos ídolos en sus tribunas.

Hasta el momento, las cabeceras y las plateas estaban nombradas con futbolistas icónicos del club como Miguel Ángel Santoro, Ricardo Pavoni, Arsenio Erico y el propio Bocha. Ahora, las gargantas que rodean a las tribunas laterales de Erico llevan en su nombre a otras dos leyendas.

Se trata de la histórica dupla central conformada por Hugo Villaverde y Enzo Trossero, quienes tuvieron un exitoso paso por Independiente, conquistando una de sus Copa Libertadores e incluso la Copa Intercontinental ante Liverpool en 1984.

“Homenaje a nuestra histórica zaga central. A partir de hoy, las gargantas 1 y 2 del Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini llevan tallado el nombre de Hugo Villaverde y Enzo Trossero”, anunció el Rojo junto a un emotivo video de ambos.

Tweet placeholder
Publicidad

El insólito error en la placa de Villaverde

En el video conmemorativo se observa el pegado de ambas placas, con nombres completos de los protagonistas. Sin embargo, en una dice Hugo Gerardo Villaverde, cuando su segundo nombre era Eduardo, fallecido en noviembre de 2024.

Boca se mete de lleno en las negociaciones entre River y Santiago Ascacibar

ver también

Boca se mete de lleno en las negociaciones entre River y Santiago Ascacibar

En síntesis

  • Hugo Villaverde y Enzo Trossero: sus nombres figuran en las gargantas 1 y 2 del estadio.
  • Copa Intercontinental 1984: título ganado por la histórica dupla ante Liverpool, sumado a la Libertadores.
  • Error en la placa: figura “Gerardo” en lugar de Eduardo, segundo nombre real de Villaverde.
Publicidad
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"La historia de Batistuta no se repetirá con Borja, pero Riquelme se lo tiene que llevar a Boca sí o sí"

ggrova
german garcía grova

Peñarol va a la carga por Sebastián Boselli

Lee también
La sentencia de Osvaldo sobre las posibles llegadas de Dybala y Borja a Boca
Boca Juniors

La sentencia de Osvaldo sobre las posibles llegadas de Dybala y Borja a Boca

La desafiante postura de Verón contra la AFA tras la consagración de Estudiantes de La Plata: “Nadie me vino a buscar”
Fútbol Argentino

La desafiante postura de Verón contra la AFA tras la consagración de Estudiantes de La Plata: “Nadie me vino a buscar”

Lautaro Martínez vs Santiago Castro en la Supercopa de Italia: las cuotas de los argentinos por un lugar en la final
Apuestas

Lautaro Martínez vs Santiago Castro en la Supercopa de Italia: las cuotas de los argentinos por un lugar en la final

Tras quedar libre de Boca, Esteban Rolón jugará en Aldosivi
Fútbol Argentino

Tras quedar libre de Boca, Esteban Rolón jugará en Aldosivi

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo