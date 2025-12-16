Después de lo que fue un pésimo 2025 para Independiente, que terminó con la salida de Julio Vaccari y la asunción de Gustavo Quinteros, los resultados comenzaron a modificarse. Incluso, quedaron en la puerta de ingresar a la Copa Sudamericana del próximo año, pero como Racing perdió la final del Torneo Clausura ante Estudiantes de La Plata, en 2026 no habrá competición internacional.

A pesar de que los ingresos económicos serán menores por la falta de un certamen de Conmebol, en el conjunto de Avellaneda piensan en lo que serán las incorporaciones para afrontar los objetivos, que serán tanto el Torneo Apertura como el Clausura, y también la Copa Argentina. Y para ello, necesitarán reforzar la plantilla con jugadores de calidad.

La situación económica del Rojo no es la mejor. Aún hay muchas deudas por abonar, y Néstor Grindetti ya le comentó a Quinteros que deberán vender para sumar refuerzos. Allí podrían darse las salidas de Kevin Lomónaco y Felipe Loyola, los mejores considerados en materia financiera para alivianar los pagos pendientes y que sirvan de colchón para salir de compras.

En medio de todo este contexto, el entrenador de Independiente brindó una entrevista con DSports Radio, donde se refirió a la posibilidad concreta de repatriar a Esequiel Barco, que se encuentra en Spartak Moscow y donde posee contrato hasta mediados de 2027.

Esequiel Barco, ex jugador de Independiente. (Getty Images)

“Sería fantástico tenerlo. Es un jugador desequilibrante con las características de Independiente. Nos encantaría que vuelva”, exclamó el estratega de 60 años, quien llenó de elogios al oriundo Gobernador Galvez. Y si bien se ilusiona, también entiende la dificultad de su incorporación.

Para cerrar el tema, Quinteros deslizó: “Ojalá que en algún momento lo podamos tener y que nos pueda ayudar para ganar uno de los títulos que Independiente tanto merece”. Durante su estadía en el club de Avellaneda, Barco afrontó 56 partidos, convirtió ocho goles y aportó siete asistencias.

