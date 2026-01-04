Es tendencia:
MERCADO DE PASES

Matko Miljevic será refuerzo de Racing a cambio de 3 millones

El elenco comandado por Gustavo Costas suma a una nueva pieza para encarar los objetivos de 2026.

Por Agustín Vetere

Matko Miljevic, nuevo refuerzo de Racing.
Durante 2025, Racing se consolidó como uno de los mejores equipos de la actualidad en el fútbol argentino, aunque quedó a pasitos de coronar con títulos. La Academia estuvo cerca en la Copa Libertadores y en el Torneo Clausura y, por eso, intentará potenciar a su plantel en el mercado de pases para volver a intentarlo.

En ese contexto, el cuerpo técnico liderado por Gustavo Costas y la dirigencia de Diego Milito trabajan codo a codo para buscar refuerzos. Tras confirmarse el arribo de Valentín Carboni a préstamo, los de Avellaneda sellaron otro acuerdo este domingo.

Según la información de Germán García Grova, Racing se puso de acuerdo con Huracán por el pase de Matko Miljevic. Tras semanas de arduas negociaciones, el de la Selección de Estados Unidos se pondrá la camiseta del combinado de Avellaneda este año.

El volante ofensivo nacido en Miami llegará a Racing a cambio de 3 millones de dólares por el 80% de su ficha. Firmará contrato con la Academia por los próximos cuatro años. Así, Miljevic tendrá más vidriera para intentar ganarse un lugar en la convocatoria del elenco norteamericano para el Mundial 2026.

Los números de Miljevic en su carrera

A nivel de clubes, Matko Miljevic acumula 12 anotaciones y 10 asistencias al cabo de 102 partidos de carácter oficial, sumando sus estadías en Argentinos Juniors, CF Montreal, Newell’s Old Boys de Rosario y Huracán. Además, el volante ofensivo tiene un gol en dos presentaciones con el seleccionado absoluto de los Estados Unidos.

En síntesis

  • Racing acordó la compra de Matko Miljevic a Huracán por 3 millones de dólares.
  • La operación incluye el 80% de la ficha y un contrato por cuatro años.
  • Valentín Carboni también se suma al plantel de Gustavo Costas en este mercado.
