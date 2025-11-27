Boca hoy: árbitro confirmado, Riquelme busca a Matko Miljevic, vuelve Alan Velasco y más

Como todos los jueves, Boca se entrena en La Bombonera pensando en su próximo desafío. Esta vez, el equipo de Claudio Úbeda enfrentará a Argentinos Juniors, en el marco de los cuartos de final del Torneo Clausura 2025, en el que aspira a ser campeón.

La confirmación del árbitro para el choque del domingo, el interés por Matko Miljevic y la vuelta de Alan Velasco son solo algunas de las novedades del equipo de la Ribera en este 27 de noviembre de 2025.

Se definieron los árbitros para los cuartos de final del Torneo Clausura

Tras conocerse los ocho clasificados a los cuartos de final del Torneo Clausura, la AFA dio a conocer quiénes serán los árbitros. El duelo entre Boca y Argentinos Juniors tendrá como juez a Fernando Echenique, a Central Córdoba vs. Estudiantes de La Plata va Yael Falcón Pérez, el partido entre Racing y Tigre lo dirigirá Andrés Merlos y el de Barracas Central ante Gimnasia y Esgrima La Plata tendrá como encargado de impartir justicia Hernán Mastrángelo.

Boca va por Matko Miljevic

En el tramo final de la temporada, Boca Juniors mantiene la ilusión de sumar un nuevo título. Los comandados por Claudio Úbeda disputarán los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 ante Argentinos Juniors sabiendo que están a tres victorias de una estrella.

El plantel podría sufrir una depuración a fin de año y Boca tendrá que sumar refuerzos para afrontar el certamen internacional y las múltiples competencias. Para ello, el nombre de Matko Miljevic es uno de los que ya suene fuerte como posibilidad.

Velasco, listo para volver ante Argentinos

Boca está preparándose para lo que será el partido contra Argentinos Juniors por los cuartos de final, que ya tiene día y horario confirmado: se jugará el domingo 30 de noviembre, a las 18:30 y en La Bombonera debido a que los de Claudio Úbeda culminaron en la primera posición de la tabla de la Zona A.

Para lo que será el partido, uno de los más picantes de esta instancia del torneo, el DT de Boca podría volver a contar con la presencia de Alan Velasco, quien no tiene acción desde hace 52 días: la última vez que jugó fue el pasado 5 de octubre ante Newell’s Old Boys, donde aportó una asistencia.