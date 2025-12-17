Lo quisieron Boca y River, pero ahora es Racing el que fue a la carga para sumarlo en este mercado: ya hay negociaciones

En reiteradas oportunidades, el nombre propio de Matko Miljevic sonó con fuerza para recalar en los planteles de los dos equipos más importantes del fútbol argentino: Boca Juniors y River Plate. Sin embargo, por un motivo u otro, el volante ofensivo de 24 años de edad y nacido en Estados Unidos no recaló en ninguno de ellos.

Mientras tanto, el futbolista surgido de las divisiones inferiores de Argentinos Juniors y con pasado también en CF Montreal y en Newell’s Old Boys de Rosario continuó desplegando muy buenos rendimientos con la camiseta de Huracán, donde se ganó un lugar de privilegio en el primer equipo. Y siguió despertando el interés de otros combinados.

De hecho, según indicó el periodista de BOLAVIP Germán García Grova en las últimas horas, otro gigante del ámbito doméstico se fijó en la ficha de este talentoso mediocampista creativo del Globo. Se trata de Racing Club, que, después de casi finiquitar la continuidad de Gustavo Costas como director técnico, comenzó a moverse de lleno en el mercado de pases.

La Academia ya abrió negociaciones para cerrar el desembarco de Miljevic en la próxima ventana de transferencias. El objetivo del reciente subcampeón del Torneo Clausura 2025 de la Copa de la Liga Profesional de Argentina es reforzar su plantel profesional con la figura del volante internacional con la selección de Estados Unidos.

Miljevic en la selección de Estados Unidos. (Foto: Getty)

En definitiva, ya hay charlas entre Sebastián Saja y Daniel Vega, directores deportivos de Racing y Huracán respectivamente. A través de las mismas, los de Avellaneda le hicieron llegar a los del barrio porteño de Parque de los Patricios una propuesta que se traduce en la compra de la ficha de Miljevic a cambio de 4.500.000 dólares.

Publicidad

Publicidad

Paralelamente, la intención del jugador nacido en Miami, Florida, es cambiar de equipo en este mismo mercado de pases, por lo que ve con muy buenos ojos la posibilidad de recalar en Racing, un conjunto que se encuentra muy consolidado desde lo financiero. Naturalmente, el contrato del volante se elevaría contundentemente.

ver también Los 7 cambios que propone Juan Sebastián Verón para tener un fútbol argentino ideal: “Todo lo que no tiene este torneo”

Por otra parte, las autoridades de Racing también se encuentran contemplando otros jugadores para satisfacer a su cuerpo técnico y lograr los objetivos trazados para la temporada 2026. Algunos de estos apuntados son Lucas Blondel, Milton Giménez, Eros Mancuso, Marcelino Moreno y Enzo Copetti, entre algunos otros protagonistas.

Los números de Miljevic en su carrera

A nivel de clubes, Matko Miljevic acumula 12 anotaciones y 10 asistencias al cabo de 102 partidos de carácter oficial, sumando sus estadías en Argentinos Juniors, CF Montreal, Newell’s Old Boys de Rosario y Huracán. Además, el volante ofensivo tiene un gol en dos presentaciones con el seleccionado absoluto de los Estados Unidos.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE