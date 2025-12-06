Lo quisieron River y Boca, cuesta 5 millones y podría recalar en un campeón de la Copa Libertadores

Boca está trabajando de lleno en lo que será el clásico ante Racing, donde tendrá que afrontar la semifinal del Torneo Clausura, pero también piensa en el mercado de pases. Y es algo que también hace River, que quedó eliminado del mismo certamen en los octavos de final.

De cara a lo que será el próximo año, los equipos liderados por Claudio Úbeda y Marcelo Gallardo, respectivamente, no son los únicos que se encargan de buscar refuerzos para ir detrás de los objetivos. Pero en el caso de Huracán, que no llegó a clasificarse a los Playoffs del certamen doméstico, puede perder a una de sus grandes figuras: Matko Miljevic.

Así como Miljevic estaba en el radar del Xeneize y el Millonario, la dirigencia del Globo empieza a negociar con Cruzeiro, que ganó la Copa Libertadores en 1976 y 1997, para desprenderse del 80% de la ficha. Incluso, con el entorno del futbolista nacido en Estados Unidos también trabajan en un contrato por las próximas 4 temporadas.

Cabe destacar que el propio futbolista, que se desempeña como mediocampista ofensivo y también como extremo por la izquierda, y que está cotizado en 5 millones de euros, según reporta Transfermartk, desea mudarse hacia Belo Horizonte y disputar el Brasileirão para poder tener mayor competitividad de cara al Mundial 2026.

Matko Miljevic se iría a Cruzeiro. (Getty Images)

Miljevic sueña con el Mundial 2026

El volante ofensivo de 24 años pelea por un lugar en la lista de la Selección de Estados Unidos para la Copa del Mundo en la que serán anfitriones.

Publicidad

Publicidad

ver también El dramático momento que vive Wanchope Ábila en Huracán tras el regreso de Diego Martínez como técnico

ver también Mientras lo busca River y crecen los rumores de Boca, se conoció el deseo de Santiago Ascacíbar para su futuro

Mauricio Pochettino ya citó al nacido en Miami para dos amistosos en enero, ante Venezuela y Costa Rica. Ante la Vinotinto incluso aportó un gol y una asistencia.

Matko Miljevic habló del interés de River

A mediados de 2025, en diálogo con Dupla Técnica, Matko Miljevic admitió contactos desde el Millonario y también del flamante campeón de la MLS, Inter Miami, pero siempre dejó en claro que una salida debe ser beneficiosa también para Huracán, elenco al que llegó a comienzos de 2025: “Tuve un interés de River e Inter Miami. Me han acercado una propuesta. Yo me debo a Huracán, si me toca salir la idea es que sea ganancia para Huracán y para mí, no le cierro las puertas a nada”.

Además, contó cómo se dio el contacto con el Millonario: “No hablé con Gallardo, si gente cercana a él llamaron a mi representante. Yo hoy estoy feliz en Huracán, va a ser lo que tenga que ser“, recordó.

Publicidad

Publicidad

ver también En la previa al clásico ante Boca, Racing acordó a su primer refuerzo para 2026

DATOS CLAVES