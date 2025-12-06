Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Lo quisieron River y Boca, cuesta 5 millones y podría recalar en un campeón de la Copa Libertadores

La figura del Globo tiene muchísimas chances de emigrar en este mercado de pases, pero no continuaría en el fútbol argentino.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Matko Miljevic, figura de Huracán.
© Prensa HuracánMatko Miljevic, figura de Huracán.

Boca está trabajando de lleno en lo que será el clásico ante Racing, donde tendrá que afrontar la semifinal del Torneo Clausura, pero también piensa en el mercado de pases. Y es algo que también hace River, que quedó eliminado del mismo certamen en los octavos de final.

De cara a lo que será el próximo año, los equipos liderados por Claudio Úbeda y Marcelo Gallardo, respectivamente, no son los únicos que se encargan de buscar refuerzos para ir detrás de los objetivos. Pero en el caso de Huracán, que no llegó a clasificarse a los Playoffs del certamen doméstico, puede perder a una de sus grandes figuras: Matko Miljevic.

Así como Miljevic estaba en el radar del Xeneize y el Millonario, la dirigencia del Globo empieza a negociar con Cruzeiro, que ganó la Copa Libertadores en 1976 y 1997, para desprenderse del 80% de la ficha. Incluso, con el entorno del futbolista nacido en Estados Unidos también trabajan en un contrato por las próximas 4 temporadas.

Cabe destacar que el propio futbolista, que se desempeña como mediocampista ofensivo y también como extremo por la izquierda, y que está cotizado en 5 millones de euros, según reporta Transfermartk, desea mudarse hacia Belo Horizonte y disputar el Brasileirão para poder tener mayor competitividad de cara al Mundial 2026.

Matko Miljevic se iría a Cruzeiro. (Getty Images)

Matko Miljevic se iría a Cruzeiro. (Getty Images)

Miljevic sueña con el Mundial 2026

El volante ofensivo de 24 años pelea por un lugar en la lista de la Selección de Estados Unidos para la Copa del Mundo en la que serán anfitriones.

Publicidad
El dramático momento que vive Wanchope Ábila en Huracán tras el regreso de Diego Martínez como técnico

ver también

El dramático momento que vive Wanchope Ábila en Huracán tras el regreso de Diego Martínez como técnico

Mientras lo busca River y crecen los rumores de Boca, se conoció el deseo de Santiago Ascacíbar para su futuro

ver también

Mientras lo busca River y crecen los rumores de Boca, se conoció el deseo de Santiago Ascacíbar para su futuro

Mauricio Pochettino ya citó al nacido en Miami para dos amistosos en enero, ante Venezuela y Costa Rica. Ante la Vinotinto incluso aportó un gol y una asistencia.

Matko Miljevic habló del interés de River

A mediados de 2025, en diálogo con Dupla Técnica, Matko Miljevic admitió contactos desde el Millonario y también del flamante campeón de la MLS, Inter Miami, pero siempre dejó en claro que una salida debe ser beneficiosa también para Huracán, elenco al que llegó a comienzos de 2025: “Tuve un interés de River e Inter Miami. Me han acercado una propuesta. Yo me debo a Huracán, si me toca salir la idea es que sea ganancia para Huracán y para mí, no le cierro las puertas a nada”.

Además, contó cómo se dio el contacto con el Millonario: “No hablé con Gallardo, si gente cercana a él llamaron a mi representante. Yo hoy estoy feliz en Huracán, va a ser lo que tenga que ser“, recordó.

Publicidad
En la previa al clásico ante Boca, Racing acordó a su primer refuerzo para 2026

ver también

En la previa al clásico ante Boca, Racing acordó a su primer refuerzo para 2026

DATOS CLAVES

  • Cruzeiro negocia la compra del 80% de la ficha de Matko Miljevic, figura de Huracán.
  • El mediocampista ofensivo Matko Miljevic, deseado por Boca y River, quiere jugar en el Brasileirão.
  • El futbolista nacido en Estados Unidos busca un contrato por 4 temporadas en Belo Horizonte para ganar competitividad.
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"El sorteo no puedo haber sido mejor para la Selección Argentina, que es más candidata al Mundial que nunca"

ggrova
german garcía grova

Gallardo levantó el pulgar: Tadeo Allende fue ofrecido a River y puede ser refuerzo en 2026

Lee también
El dramático momento que vive Wanchope Ábila en Huracán tras el regreso de Diego Martínez como técnico
Fútbol Argentino

El dramático momento que vive Wanchope Ábila en Huracán tras el regreso de Diego Martínez como técnico

Diego Martínez pretende el retorno de Williams Alarcón a Huracán
Boca Juniors

Diego Martínez pretende el retorno de Williams Alarcón a Huracán

Pity Martínez dejó un inesperado guiño a Huracán
River Plate

Pity Martínez dejó un inesperado guiño a Huracán

La ingeniosa respuesta de Roberto Martínez, DT de Portugal, sobre la comparativa entre Cristiano Ronaldo y Messi
Fútbol Internacional

La ingeniosa respuesta de Roberto Martínez, DT de Portugal, sobre la comparativa entre Cristiano Ronaldo y Messi

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo