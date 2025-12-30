Es tendencia:
Racing ofertó 2.5 millones de dólares por Matko Miljevic y ya conoce la respuesta de Huracán

Los directivos de la Academia buscan cumplir el deseo de Gustavo Costas, quien pretende al estadounidense para suplir la salida de Almendra.

Por Julián Mazzara

Matko Miljevic, figura de Huracán que busca Racing.
Desde que Racing inició las gestiones para renovar el contrato de Gustavo Costas, el pedido del entrenador fue claro: que Diego Milito incorpore a Matko Miljevic, una de las figuras de Huracán. Después de realizar las primeras averiguaciones, llegó el momento de la oferta.

Para adquirir al nacido en Miami, en primera instancia, Milito ofreció 2.4 millones de dólares. Pero como desde el Globo pretendían 4.5 millones por el 80% del pase, desecharon la propuesta. Y este último domingo, según pudo saber BOLAVIP, la nueva oferta solo fue de 100.000 dólares más. Es decir, 2.5 millones de la moneda estadounidense.

Ante esta situación, la respuesta que llegó desde Parque Patricios fue tajante: las pretenciones que establecieron, en un principio, fueron elevadas. Ahora, el presidente Abel Poza y su vice, David Garzón, pretenden 5 millones para dejar salir a Miljevic. Pero la Academia aún no hizo una contraoferta.

Los días pasan, y Costas sigue esperando que lleguen caras nuevas, dado que en el cuadro de Avellaneda todavía no incorporaron a ningún futbolista, más allá de los regresos de Baltasar Rodríguez y Tobías Rubio, quienes culminaron sus préstamos con Inter Miami y Defensa y Justicia, respectivamente, y serán tenidos en cuenta por el cuerpo técnico.

Cabe destacar que los directivos quemeros siguen dispuestos a negociar, pero esperan que la próxima propuesta racinguista sea acorde a los montos que pretenden para dejar salir a Miljevic, quien ya tiene su contrato arreglado con Milito y compañía.

Por otra parte, el futbolista que sueña con disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, desechó la posibilidad de sumarse a las filas de Cruzeiro, quien le hizo una propuesta para que no aceptara la de Racing. Pero los objetivos que Costas le marcó, fueron suficientes para tomar la decisión.

La postura de Daniel Vega ante la posible salida de Matko Miljevic

Durante las últimas horas, Daniel Vega brindó declaraciones a DSports Radio, donde fue consultado puntualmente por la situación del futbolista estadounidense, nacido en Miami.

“No trato de meterme en ninguna negociación. Trabajo en las posibles llegadas. Por ahora, no se avanzó lo de Matko a Racing. Yo las veces que hablé con él, hablé de Huracán. No le he preguntado si tiene ganas de irse, prefiero ni preguntar”, exclamó el Secretario Técnico del Globo.

DATOS CLAVES

  • Racing ofreció u$s 2.5 millones por Matko Miljevic, pero Huracán rechazó la propuesta.
  • Huracán exige u$s 5 millones para liberar al jugador pretendido por Gustavo Costas.
  • Matko Miljevic acordó contrato con Racing tras rechazar una oferta de Cruzeiro.
julián mazzara
Julián Mazzara

