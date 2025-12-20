Por qué Chiqui Tapia no estuvo en la entrega del Trofeo de Campeones para Estudiantes tras vencer a Platense

En una final para el infarto en San Nicolás, Estudiantes se quedó con el último título del 2025 en el fútbol argentino al consagrarse campeón del Trofeo de Campeones luego de vencer a Platense por 2 a 1. El Calamar se había puesto en ventaja en el inicio de la segunda parte, pero en una ráfaga final apareció Lucas Alario con su doblete y le aseguró al Pincha una copa más en sus vitrinas.

Los dirigidos por Eduardo Domínguez consiguieron dos títulos en una semana y terminó consolidándose como uno de los mejores equipos del año en el ámbito local.

Cabe destacar que Estudiantes, en medio de la disputa del reciente Clausura, tuvo una cruzada ante AFA y Claudio Tapia, que generó un escándalo mediático que explotó luego de que el plantel del Pincha decidiera no hacerle pasillo a Rosario Central tras la designación al Canalla como campeón de la Tabla Anual 2025.

En medio de todas las controversias, el Chiqui Tapia estuvo presente en la consagración de Estudiantes del pasado fin de semana ante Racing, pero no repitió la causa frente a Platense este 20 de diciembre en San Nicolás.

La ausencia del Presidente de la AFA en una entrega de premios llamó la atención, pero lo cierto es que Tapia no se encontraba en Argentina este fin de semana. Desde el pasado martes, Chiqui dijo presente en Doha, Qatar, junto con diversos integrantes de la FIFA.

Esto se debe a que el mandamás argentino entró formalmente en funciones como miembro de FIFA, por lo que fue parte de la reunión de la Comisión de Reglas de Juego que se llevó a cabo en la capital qatarí. Aprovechando que estuvo en tierras donde Argentina conquistó el Mundial 2022, Tapia fue hasta el estadio de Lusail y celebró el tercer aniversario de aquel título con un sentido posteo.

Este viaje a Medio Oriente fue el motivo por el que Chiqui Tapia no asistió al Estadio de San Nicolás para ver la consagración de Estudiantes ante Platense en el Trofeo de Campeones 2025.

Todos los campeones del fútbol argentino en 2025